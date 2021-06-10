Завести дневник, определить новые общие цели: как пережить измену супруга

Измена мужа не всегда приводит к разрушению семьи. После того как произошла измена, важно постараться все это пережить. Иногда бывает так, что это делает брак более счастливым и крепким. Специалисты по бракоразводным процессам говорят о том, что к браку нужно относиться более спокойно и расслабленно, так как только таким образом можно построить счастливые и гармоничные отношения.

Если муж изменил, то вот некоторые советы относительно того, как пережить измену и сохранить семью.

Беречь себя

Чтобы сохранить хорошее психическое и физическое здоровье, лучше всего не придавать слишком большое значение интрижке своего партнера. Лучше всего сосредоточить внимание на себе и своем душевном равновесии.

Однако довольно часто бывает так, что эмоциональная боль поражает наш мозг точно так же, как и физическая, и справиться с этим достаточно сложно, практически невозможно. Первый шаг к исцелению – встретиться лицом к лицу со своей болью и в полной мере почувствовать ее.

Очень хорошим примером является Бейонсе, которая выпустила альбом Lemonade. Она полностью посвятила этот альбом измене своего супруга Джей Зи. Есть четыре основных стадии горя, а именно отрицание, гнев, отчаяние и депрессия. Чем скорее вы сможете их пройти, тем быстрее достигнете заключительной стадии: принятия ситуации.

Переосмыслить отношения

Когда в паре кто-то изменяет, достаточно часто бывает так, что отношения заканчиваются, и инициатива в основном исходит от того партнера, которому изменили. Однако если вы все же хотите продолжать отношения с этим человеком, то нужно полностью их пересмотреть.

Не стоит ругаться и требовать от партнера, чтобы он что-то делал, потому что он вас обманул и теперь виноват в этом. Вместо этого нужно исправить имеющиеся недочеты и незначительные проблемы, из-за которых кто-то из вас чувствовал себя обиженным и неуслышанным.

Это позволит сделать отношения намного прочнее и гармоничнее. Если оба партнера смогут решить имеющиеся проблемы, а также понять, что именно они делали неправильно, если они смогут пережить измену, то это будет новый виток их отношений. Кроме того, это может только усилить чувства.

Перестать общаться с бывшими

Чтобы все приложенные усилия принесли хороший результат, нужно, чтобы ваш партнер перестал общаться не только с тем человеком, с которым он изменил, но и со всеми своими бывшими. Кроме того, вы также должны прекратить любое общение со своими бывшими.

Достаточно только взглянуть на пример Шэрон Осборн. Когда в 2016 году она узнала о том, что у Оззи был роман с его стилистом, Шэрон решила поменять парикмахера для своего супруга. Она сказала, что если есть эмоциональная привязанность к человеку, с которым произошла измена, то брак уже спасти невозможно. Однако если это была просто случайная связь, то на следующий день мужчина даже имени этой женщины не вспомнит.

Нужно заблокировать своих бывших в социальных сетях, удалить все имеющиеся сообщения, а также сказать им о том, что больше ничего не хотите о них слышать. Это обязательно нужно сделать, чтобы не было соблазна позвонить своему бывшему в 4 часа утра после выпитой бутылки вина.

Немного изменить свой внешний вид

Доказано, что даже незначительное преображение помогает поднять настроение и моральный дух. Согласно проведенным исследованиям, стрижка во время эмоционального стресса действительно дает людям эмоциональный подъем. Однако при этом совершенно не должно быть перебора.

Другие исследования показали, что наши навыки саморегуляции несколько ухудшаются, когда мы испытываем достаточно сильные эмоции, например, такие как гнев или грусть. Может показаться, что сейчас самое время сделать ультракороткую стрижку с неоновым цветом волос или набить тату на шее, однако это совершенно не так. Нужно просто аккуратно обновить свой образ без фанатизма.

Найти людей, которым можно доверять

Если вы останетесь вместе, то, вероятнее всего, не захотите портить репутацию партнера в вашем кругу общения. Однако все равно нужны будут люди, которые знают, через что именно вы проходите, чтобы вы смогли получить требуемую поддержку.

Карди Би решила простить супруга, после того как он изменил ей. Она сказала о том, что нашлись люди, которые смогли помочь ей и оказали требуемую психологическую поддержку.

Нужно поговорить со своими друзьями, которые давно женаты и смогли пережить измену и справиться с этим. Кроме того, можно найти группы поддержки в Интернете или обратиться за консультацией к психологу.

Быть готовым к психологической травме

Тяжелый эмоциональный шок перенести достаточно сложно. Например, если вы обнаружили, что супруг вам изменил, это может привести к возникновению признаков посттравматического стрессового расстройства.

Вам может показаться, что вы находитесь в постоянном состоянии повышенной готовности, а также хорошо понимаете то, когда к вам приближается опасность. Некоторые же начинают страдать от внезапно возникающих панических атак.

Вас могут мучить воспоминания о том, как вы узнали об измене, или о том, что именно сделал ваш партнер. Можно попробовать некоторые действенные методы осознанности, в частности такие как глубокое дыхание в течение одной минуты, или же можно вслух проговорить свою проблему. Если вы страдаете от бессонницы или панических атак, то стоит проконсультироваться со своим доктором относительно того, как от этого можно избавиться.

Поставить общие цели

Самое важное, что вы можете сделать после свадьбы, так это поставить общие цели со своим партнером. Занятие общими целями помогает повысить уверенность в себе.

Нужно начать копить на совместное дело, например, на совместный отпуск или новый дом. Можно каждую неделю пробовать что-то новое вместе, чтобы повысить в мозгу уровень дофамина и почувствовать себя счастливее.

Вести дневник, чтобы выразить свои чувства

Эмоциональное восстановление требует достаточно много времени. В некоторые моменты вы можете чувствовать себя лучше, а затем снова может нахлынуть грусть и отчаяние.

Нужно начать вести дневник, в котором можно будет описать все свои чувства, переживания, а также приложенные усилия, которые помогли справиться с проблемой.