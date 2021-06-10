Готовим старшего ребенка к появлению второго чада: вместе покупаем одежду и не только

Если вы ожидаете пополнение и при этом у вас уже есть один ребенок, такие перемены могут оказаться сложными для него. Однако не стоит этого бояться. Появление маленького брата или сестры может стать прекрасным событием. Вам, как родителям, просто нужно провести подготовку. Обязательно подумайте, как осуществить это изменение.

Речь идет о том, чтобы сделать старшего ребенка участником перемен. Необходимо, чтобы он не чувствовал, что его новый брат или сестра займут его место. Кроме того, не позволяйте ему думать, что вы отныне любите его меньше. Он должен понимать, что любовь его родителей к нему никогда не закончится.

С чего начать

Начать нужно до того, как новый ребенок появится в доме, то есть еще во время беременности. Крайне важно, чтобы старший ребенок был вовлечен во все, в чем он может участвовать. Конечно, это зависит в том числе и от его возраста.

Например, если вы собираетесь украсить спальню нового малыша, вы можете спросить мнение старшего о цвете стен. Вы также можете дать ему возможность выбрать постельное белье или какие-нибудь декоративные безделушки для будущего братика или сестрички.

Отправляйтесь вместе за покупками, заставьте ребенка почувствовать себя героем. Позвольте ему выбрать одежду для малыша. Благодаря этому он почувствует, что его решения важны и учитываются.

Как хорошо иметь брата или сестру

Когда вы хотите объявить, что снова станете родителями, вы также можете заставить своего первенца почувствовать себя в центре событий. Например, вы можете надеть на него футболку с надписью «Я буду старшим братом в марте» или что-то в этом роде.

На девятом месяце беременности поговорите с ним о новом брате или сестре. Убедите его, что быть старшим важно и почетно. Но не перегружайте его, помня, что он еще ребенок.

Пока вы еще в роддоме

Что вы можете сделать, пока вы еще в роддоме, и ваш ребенок навещает вас? Крайне важно, чтобы в комнате не было слишком много людей. Вместо этого постарайтесь уделить старшему ребенку все свое внимание, чтобы он никогда не чувствовал себя ненужным.

Вашему чаду захочется быть рядом с вами, потому что он скучал по вам. Когда вы были в роддоме, он наверняка чувствовал ваше отсутствие.

В идеале посещение должно происходить только в вашем ближайшем окружении. Когда малыш приходит в больницу, чтобы увидеть вас, в палате должны находиться только вы, ваш муж и новорожденный ребенок.

А когда настанет пора выписываться из роддома и отправляться домой, постарайтесь все правильно организовать. В идеале должен присутствовать старший ребенок, чтобы он тоже мог участвовать в этом особенном моменте. Дайте ему почувствовать, что вы четверо вернулись домой семьей, в которой было три члена, а теперь их четверо.

Появление дома нового брата или сестры: как с этим справиться

Прежде всего, как родители, вы должны помнить, что первые 6 или 8 месяцев будут временем перемен для всех. Возможно, ребенок постарше проявит регрессивное поведение. Помните, что это его способ адаптации. И пока в этом нет ничего экстраординарного, ему не следует придавать особого значения.

Старайтесь обсуждать все то, что будет происходить, чтобы вашему старшему ребенку было спокойнее. Благодаря этому вы поймете, что творится в мире его эмоций.

Подарок

Вы также можете позаботиться о том, чтобы старший ребенок приготовил подарок для братика/сестрички. Со своей стороны, вы также можете сделать ему презент, потому что он стал старшим братом. Это способ эмоционально сблизиться и понять важность семейных связей между братьями и сестрами.

Оказавшись дома, также постарайтесь вовлечь старшего сына/дочь в повседневные дела с малышом. При желании он/она может, например, помочь с купанием.

Самое главное, не забывайте, что в этот период обоим детям потребуется ваше внимание и любовь.