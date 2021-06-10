 

Ученые: Собаки способны определить ненадежность человека

10.06.2021, 12:50, Разное
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Японские ученые, представляющие Университет Киото, провели исследование, которое касалось поведения собак. Оказалось, что животные сразу способны определить ненадежность человека.
По словам ученого Акико Такаока, если это произойдет, собаки перестанут доверять данному субъекту и не станут выполнять его команды. Во время проведения исследования эксперты указывали животным на контейнеры, часть из которых была наполнена едой. Когда они показывали на миску с едой, собака бежала без колебаний. После этого эксперимент повторили с пустой миской. Когда питомец подбегал, то обнаруживал, что нечем полакомится. В результате когда собаку в третий раз звали к миске, она не шла.

Ученые пришли к выводу, что животное потеряло доверие к человеку и понимало, что на него нельзя положиться. Несмотря на то, что эксперимент провели на более 30 собаках, ситуация каждый раз повторялась.

Японские специалисты убеждены, что собаки обладают сложным социальным интеллектом, который развился за их долгую историю взаимодействия с человечеством. Исследование показало, что они прекрасно понимают жесты и делают выводы по поводу поведения человека, гибко изменяя при этом свою реакцию.

Источник: ufacitynews.ru



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