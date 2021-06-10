Зрители назвали «Заклятие-3» худшим фильмом года

Не так давно в мировой прокат вышла лента «Заклятие-3», вызвавшая ажиотаж у любителей фильмов ужасов. Однако после первых показов многие назвали третью часть ставшей культовой картины худшим из фильмов 2021 года из-за отсутствия в нем ярких образов.

Вышедший накануне в мировой прокат фильм «Заклятие-3: По воле дьявола» мгновенно стал лидером кинопроката. Однако не всем пришлось по душе продолжение легендарной истории Эдда и Лоррейн Уорренов, знаменитых борцов с бесовщиной. Как оказалось, многие ожидали от картины значительно большего, ведь вторую ее часть называли лучшим фильмом века в категории хорроров.

Продолжение приключений семейной пары экзорцистов, как по мнению зрителей, так и ряда кинокритиков, принесло только разочарование. Так, среди его недостатков называют отсутствие ярких и запоминающих образов, как это было в предыдущих частях киноэпопеи. Кроме того, многие сочли «ужастик» недостаточно страшным, чтобы стать достойным продолжением «Заклятия». В новой серии франшизы практически нет действительно пугающих моментов, уверены пользователи интернет-блогов.

В кинотеатры РФ фильм смог добраться только сегодня, в то время как глобальный прокат стартовал еще 26 мая. За это время в Сети появилось немало отзывов о «Заклятии-3: По воле Дьявола», ленту называют худшим фильмом года. Высказывается даже мысль о том, что картина 2021 года станет последней в культовой хоррор-истории.

Источник: www.startfilm.ru