 

Ученые рассказали о трех странных созданиях, найденных в Антарктиде

10.06.2021, 12:50, Разное
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После проведения многочисленных исследований оказалось, что Антарктида не такая пустынная, как в научном мире думали раньше. Ученые рассказали о трех странных созданиях, найденных на ледяном континенте планеты.
Экспертов поразило причудливое строение созданий, которые приспособились к суровым северным условиям. На первом месте оказалась полярная антарктическая акула, обитающая исключительно в ледяных водах. По словам ученых, этому существу максимально комфортно при температуре 5 градусов и ниже. Этот вид акул способен жить в Антарктиде несколько сотен лет.

Вторым в списке находится архитеутис – гигантский кальмар весом в 400 килограммов. При этом длина щупалец у данного жителя ледяного континента достигает 8 метров.

Замыкает тройку лидеров Scotoplanes Globosa, которая представляет собой прозрачную морскую свинью из вида морских огурцов. Это существо нашли исследователи Антарктики на глубине около тысячи метров подо льдами. Примечательно, что чем глубже обитала эта морская свинья, тем более прозрачная у нее была кожа.

Источник: actualnews.org



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