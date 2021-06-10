“Джокер по-литвински”. 54-летняя Литвинова покрасила волосы в зеленый цвет
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“Сегодня у меня выходной”, – написала она.
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“Джокер по-литвински”, – прокомментировала mashaforward.
Контекст:
Актерский кинодебют Литвиновой состоялся в 1989 году – она сыграла эпизодическую роль в фильме режиссера Аллы Суриковой “Две стрелы. Детектив каменного века”. Широкую известность актриса получила в 2000 году после выхода сериала “Граница. Таежный роман”.
Среди ее режиссерских работ – картины “Нет смерти для меня”, “Богиня: Как я полюбила”, “Зеленый театр в Земфире”, “Крокус/Стрелка”, “Последняя сказка Риты”, “Петербург. Только по любви”.
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