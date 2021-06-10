 

Тело восьмилетнего мальчика нашли в коллекторе в Днепропетровской области, подозреваемого в убийстве задержали

10.06.2021, 12:48, Новости дня
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Сообщение о пропаже ребенка в полиции получили 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще четыре дня назад и не вернулся. 

Полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок. К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой по имени Бильт.

По вещам ребенка служебный пес взял след от дома, где жил мальчик, и провел к канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка.

По информации полицейских, мальчика убили 2 июня.

“Между злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе”, – говорится в сообщении.

9 июня мужчине вручили уведомление о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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