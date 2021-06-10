“Пренебрегают волеизъявлением крымчан”. Путин прокомментировал форму украинских футболистов для Евро 2020

Журналист спросил Путина, “задела” ли главу Кремля эта информация.

“Здесь нет никакой новизны. Ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия”, – ответил Путин.

Он продолжает утверждать, что о присоединении полуострова к России “народ пришел, проголосовал”.

“Украинские власти этого не признают, но это их позиция, она нам хорошо известна”, – подчеркнул российский президент.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Форму национальной сборной Украины для выступлений на чемпионате Европы 2020 года продемонстрировал 6 июня 2021 года в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Так, на футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!”.

Эту форму одобрил УЕФА. В поддержку новой формы национальной сборной Украины высказались посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве.

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган “Слава Украине!” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом. По словам адвоката Игоря Бушманова, болельщиков, которые захотят носить футболку сборной Украины на территории РФ, могут привлечь к административной ответственности, а в случае повторного инцидента – к уголовному сроку.

Российский футбольный союз обратился по поводу украинской формы в УЕФА.

10 июня “ВВС News Україна” сообщило со ссылкой на источник, что УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с новой формы надпись “Героям слава!”, которая находится с внутренней стороны одежды.

Финальная часть Евро 2020, перенесенная из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Украина проведет первый матч на Евро 13 июня против сборной Нидерландов.

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