Какая судьба уготована дочери принца Гарри и Меган Маркл

Известный астролог Дебби Франк, в прошлом работавшая с принцессой Дианой, матерью принца Гарри, рассказала, какая судьба уготована малышке. По мнению эксперта, Лилибет вырастет открытой и дружелюбной. “Она будет общительной и обаятельной”, – заявила специалист.

Франк отметила, что восходящий знак девочки – Лев. Это значит, что Лилибет имеет все задатки для того, чтобы стать настоящей звездой. Астролог рассказала, что восходящего Льва также можно увидеть в натальных картах принца Чарльза, его жены Камиллы и Кейт Миддлтон.

Специалист заявила, что Лилибет будет в близких отношениях со своим старшим братом Арчи. Тем не менее между родственниками будет много конфликтов: у дочери Меган и Гарри непростой характер. “Ей будет нравиться быть командиром”, – цитирует Франк Express.co.uk.

Отметим, что Лилибет – домашнее прозвище королевы Елизаветы II. Эксперты полагают, что Меган Маркл и принц Гарри выбрали такое имя для дочери, чтобы угодить монарху. Не секрет, что отношения герцога и герцогини Сассекских с семьей осложнились после их переезда в США.

В марте этого года Меган Маркл и принц Гарри дали откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Герцогиня призналась, что сильно переживала из-за слухов, распространяемых о ней в СМИ.