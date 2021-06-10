 

Электроподстанцию “Саларьево” запустят в ТиНАО в 2023 году

10.06.2021, 12:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новая Москва быстро развивается. Здесь строятся не только жилые дома, но и детские сады, школы и другие важные объекты социальной инфраструктуры. Энергетики запускают новые подстанции, чтобы обеспечить качественное и надежное энергоснабжение в районах.

Так, до конца 2023 года в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) построят электроподстанцию “Саларьево”. Она появится в поселении Московский. Площадка, где будет осуществляться строительство, уже известна. Также оформлена вся необходима документация. Директор по капитальному строительству АО “Объединенная энергетическая компания” Александр Воробьев сообщил, что сейчас проект проходит экспертизу.

“Это очень важный объект, который позволит полноценно развиваться территории района Саларьево. Уже через два года подстанция мощностью 220 кВ должна запитать новые кварталы с жилыми, социальными и коммерческими объектами”, – отметил Александр Воробьев.

Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что с момента образования новых округов энергетики проделали большую работу. Они заменили неизолированные провода на воздушных линиях и ввели в работу самый мощный в ТиНАО центр на 220 кВ. Новые питающие центры разгружают существующие подстанции и дают возможность подключить новых потребителей.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о строительстве школы для 1150 учеников в ТиНАО. Новое образовательное учреждение появится в поселении Сосенское. Здание строят в форме буквы “П”. Здесь будет 46 классов. Помимо помещений для начальной и старшей школы, здесь появятся зоны свободного творчества, классы изучения технологий, залы для спорта, столовая и многое другое.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отмечал, что комитет уделяет особое внимание качеству работ на таких объектах. Проверять строительство школы в Сосенском будут специалисты Центра экспертиз. Они выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Школу планируется построить до 31 августа 2025 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.03 / Мнение: Переформат состоялся

10.08 / Какой Беларусь будет завтра?

02.06 / Володин: Принятый Думой закон защитит граждан от недобросовестных кредиторов

09.03 / Мнение: КНДР во Вьетнамской войне

22.10 / Турецкие ВВС десантируют 70 тысяч беженцев на территории ЕС

13.09 / Армия: Израильские системы ПВО опустошат бюджет Грузии

24.11 / Григорьев-Апполонов отдал квартиру в Москве своим детям

28.08 / 5 самых интересных фильмов с фестиваля на “Стрелке”: переезд Джуда Лоу, творческий кризис Элизабет Мосс и путешествия Ундины в современном Берлине

15.02 / Мнение: Китайский путь

24.10 / Мнение: Новости дня – 24 октября. Аборты в Польше, Римский папа, свобода тела

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика