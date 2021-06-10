 

Мнение: Экстремизьм

10.06.2021, 12:30, Разное
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ФБК признан экстремистской организацией в России. Могли бы, кстати, и террористической, почему бы и нет. Все имущество ФБК конфисковывается в пользу государства.

Было бы удивительно, если бы воры борьбу с воровством не назвали бы преступлением.

Навальный как журналист-расследователь был очень даже на своем месте. И в этом качестве он более чем убедительно доказал, что воровство и криминал – это родовая травма режима, которая не лечится и которая является базовой принадлежностью сословия, захватившего власть и приватизировавшего государство. Вся остальная деятельность Навального для меня выглядит гораздо более сомнительной, но эта часть – кто может лучше, пусть попробует.

Так что звание экстремиста вполне заслужено. В современной России это гораздо почетнее побрякушек, которые нынешние вешают на себя горстями.

Источник: Эль Мюрид



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