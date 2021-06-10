Мнение: Почему социалисты так любят деньги

«Их нравы». Известная блогерка, выступавшая за налоговую стрижку «богачей», показала свою роскошную квартиру стоимостью в 150 млн рублей. Ранее она горячо поддерживала Берни Сандерса и Анастасию Окасио-Кортес — вот как раз в духе «давайте отнимем у богатых и раздадим бедным». Когда блогерку обвинили в лицемерии, она пояснила, что под «богатыми» имела в виду долларовых миллиардеров, тогда как она сама — всего лишь долларовый миллионер.

https://dailycaller.com/2021/06/02/ok-boomer-socialist-e-girl-neekolul-apartment-nicole-sanchez/

Для желающих потравить себе душу классовой завистью даю ссылку на то самое видео с её новой квартирой:

https://www.youtube.com/watch?v=ExR5VYj7K7Y

В комментариях под видео недовольные подписчики пишут: «люди типа неё ненавидят капитализм до тех пор, пока не заработают крупную сумму денег».

Реплика ожидаемая, но, на мой взгляд, ошибочная. Суть современного социализма заключается не в том, чтобы быть бедным, а в том, чтобы перераспределять материальные блага в пользу социалистов.

В более-менее развитых странах, в число которых я включаю и США, социалистические лозунги прошлых веков давно уже воплощены в жизнь. Классическая эксплуатация трудящихся осталась только за пределами правового поля, она сурово преследуется уголовным кодексом. Если бы социалист 19-го века перенёсся в современные США, ему пришлось бы стать консерватором и настойчиво требовать соблюдения уже давно принятых законов.

Когда гражданин равнодушен к деньгам и власти, когда он просто хочет помогать другим, никакая политика ему не нужна. Он может участвовать в разнообразных общественных проектах, отдавая обществу ту долю своих доходов, которую считает правильным. Если гражданин хочет отключиться от мира бездумного потребления, чтобы сосредоточиться на вечных ценностях, опять-таки, никакая политическая борьба ему не нужна. Он свободно может уйти в монастырь или, допустим, устроиться преподавать в вуз. Наконец, если гражданин полагает, будто социалистический метод хозяйствования математически эффективнее, он может объединиться с товарищами в коммуну, чтобы жить там по своим правилам.

Современный социализм начинается в тот момент, когда гражданином овладевает жгучее желание делить чужие деньги, когда он приходит к выводу, что «враги народа» должны пересыпать свои капиталы в общий котёл.

Сейчас уже нет социалистов, которые говорят: «я живу в трёхкомнатной квартире, это несправедливо. Я должен отдать свою квартиру семье молодых специалистов из Бишкека, а самому мне будет достаточно и однушки». Современные социалисты говорят иначе: «у нас много богачей, они должны дать мне квартиру побольше». Или, в лучшем случае, так: «у нас много богачей, они должны раздавать бесплатные квартиры моим молодым родственникам».

Итак, у современного социалиста есть три базовых убеждения.

1. Тема денег очень важна, всё в мире крутится вокруг денег.

2. Богатых людей надо раскулачивать.

3. Лично меня стричь не надо, я даю обществу достаточно.

Первый пункт нуждается в дополнительном обосновании, так как сами-то социалисты себя меркантильными не считают. По мнению социалистов, животная жадность — базовое свойство капиталистов, тогда как социалисты, напротив, щедры и бескорыстны. На мой взгляд, оба утверждения неверны: жадность не имеет никакого отношения к капитализму, а щедрым социалист бывает, как правило, за чужой счёт. Вместе с тем сравнительная жадность социалистов и капиталистов — тема для отдельного поста, раскрыть позиции сторон в двух абзацах невозможно. Сегодня я ограничусь констатацией очевидного факта — социалисты придают огромное значение социальному неравенству, и постоянно считают, кто сколько зарабатывает.

Когда современный социалист становится богатым, — заняв видное положение в соцпартии, например, или запустив успешный видеоблог, — его базовые взгляды не меняются. Отказаться от статусного потребления социалист обычно не может. Если бы яхты и дорогие автомобили были социалисту безразличны, он навряд ли смог бы возбудить в своей душе достаточную ненависть к инстаграмным бонвиванам, чтобы всерьёз увлечься идеей перераспределения богатства. На хлеб с маслом в современном обществе хватает каждому — не хватает именно на предметы роскоши, на золотые швейцарские часы и на длинные чёрные лимузины.

Признать себя врагом народа социалист также не может, это противно человеческой природе. Социалист хочет быть одновременно и вызывающим зависть богатым транжирой, и народным трибуном — доблестным защитником бедноты. Отсюда следует построение — «действительно, теперь я ношу на руке сразу два ролекса, как Фидель Кастро, но я-то свой статус заслужил, я многое делаю для народа. Раскулачивать нужно или тех, кто богаче меня, или тех, кто беднее, но поддерживает при этом капитализм».

Блогерка, которую мы сейчас обсуждаем, протрезвеет очень быстро — аудитория доходчиво объяснит ей, что сделает со сладкой богатенькой тиктокершей, когда захватит власть в США. Как показывает опыт, если дальше блогерка и продолжит поддерживать социализм, то уже исключительно ради денег, хорошо сознавая, что теперь условный Джордж Флойд стал её естественным врагом.

Обеспеченные социалисты, которые не общаются с широкой публикой напрямую, будут держаться за свою идеологию до упора. Как показывает история социалистических революций, даже когда к ним в дом ворвутся пьяные матросы, социалисты будут думать, будто это какая-то ошибка: ведь они тоже бедняки, они прозябают в жалком трёхэтажном домишке, тогда как светлейший князь Среброзлатов отгрохал себе недавно роскошный пятиэтажный особняк.