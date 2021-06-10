Цветы туберозы: у них не только приятный аромат – они снимают стресс, беспокойство и сохраняют здоровье кожи
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Тубероза (Polianthes tuberosa L.), которую еще называют полиантесом, относится к семейству Амариллисовых. Красивые цветы этого растения весьма декоративны и обладают сильным и приятным ароматом, который к вечеру становится более выраженным.
Уроженец Центральной Америки, этот цветок способен не просто освежить, но и ароматизировать воздух в комнате. В Индонезии этот цветок, имеющий характерный сладко-мускусный запах, используется для украшения праздника Ид.
В действительности цветы туберозы полезны не только для ароматизации помещения. Цветок с нежными белыми лепестками обладает рядом полезных для здоровья свойств.
Эффект дезодоранта
Эфирное масло туберозы не только широко применяется в парфюмерии в качестве сырья, но и может использоваться в качестве дезодоранта. Неприятный запах пота может быть не связан напрямую со здоровьем человека, но при этом он всегда вызывает у него дискомфорт, снижая уверенность в себе.
Снятие стресса и беспокойства
Успокаивающий аромат и различные химические элементы, которые содержатся в масле этих цветков, расслабляюще действуют на мозг, мышцы и нервы. Это может помочь человеку снять напряжение, стресс, беспокойство, депрессию, нервную боль, судороги, диарею и спастический кашель.
Уменьшение воспаления
Эфирное масло туберозы способно снять воспаление, связанное с дыхательной и нервной системами. Исследования на животных подтверждают, что цветы туберозы обладают не только сильными противовоспалительными, но и антиоксидантными свойствами.
Улучшение кровообращения
Эфирное масло туберозы стимулирует и улучшает кровообращение, вызывая согревающий эффект, который особенно полезен в холодную погоду. Оно препятствует скоплению мокроты и снимает симптомы простуды.
Поддерживает здоровье кожи
Удержать влагу в коже и омолодить ее поможет массаж с использованием состава, состоящего из нескольких капель масла туберозы и теплой воды. Можно использовать масло в качестве обычного увлажняющего крема. Кроме того, оно эффективно помогает избавиться от трещин на пятках, снять боль и ускорить процесс заживления.
Устранение тошноты
Цветки туберозы обладают приятным ароматом и помогают уменьшить тошноту. Вдыхайте масло цветков туберозы в течение нескольких минут и вы почувствуете быстрый успокаивающий эффект.
Однако поскольку это довольно сильный аромат, у некоторых людей он может вызвать раздражение или головную боль.
Сегодня это красивое клубневое растение можно вырастить на своем участке. Поэтому не упустите возможности пополнить свою цветочную клумбу этим полезным растением.
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