В Китае представили модель MG 6 Pro

В Китае официально представили новую спортивную модель под названием MG 6 Pro.

Эксперты позиционируют новинку в качестве прямого конкурента для южнокорейского седана KIA Cerato. Известно, что китайская новинка в дальнейшем появится в продаже на европейском рынке, однако пока точные сроки не указаны. Модель имеет сходства с базовой версией MG 6, однако не обошлось без особенностей. В частности, модель имеет плоскую форму головной оптики, увеличенную решетку радиатора.

Также значится, что автомобиль обладает дополнительным спойлером и диффузорами, а также модернизированным капотом. Под капотом установлен турбированный агрегат, мощность которого достигает 180 л.с. Данная модель получила цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс и улучшенный руль.