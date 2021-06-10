Обновленную Lada Vesta обнаружили рядом с дорестайлинговым седаном

Фотошпионы запечатлели в Тольятти обновленный универсал Lada Vesta, который до сих пор имеет плотный защитный камуфляж.

Примечательно, автомобиль заснят в непосредственной близости с актуальной генерацией, что позволяет демонстративно рассмотреть изменения на кузове. В частности, новинка получила модернизированную оптику и задние фонари. Ранее уже демонстрировали шпионские снимки интерьера салона нового Lada Vesta, где установлен вертикальный дисплей мультимедийного комплекса.

Пока отечественные разработчики не называют техническую начинку, однако указано, что модель имеет 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей 106 л.с. Кроме того, в дальнейшем появятся другие силовые агрегаты с мощностью до 136 л.с. с мотором на 1,8 литра.