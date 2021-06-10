 

Обновленную Lada Vesta обнаружили рядом с дорестайлинговым седаном

10.06.2021, 12:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Фотошпионы запечатлели в Тольятти обновленный универсал Lada Vesta, который до сих пор имеет плотный защитный камуфляж.

Примечательно, автомобиль заснят в непосредственной близости с актуальной генерацией, что позволяет демонстративно рассмотреть изменения на кузове. В частности, новинка получила модернизированную оптику и задние фонари. Ранее уже демонстрировали шпионские снимки интерьера салона нового Lada Vesta, где установлен вертикальный дисплей мультимедийного комплекса.

Пока отечественные разработчики не называют техническую начинку, однако указано, что модель имеет 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей 106 л.с. Кроме того, в дальнейшем появятся другие силовые агрегаты с мощностью до 136 л.с. с мотором на 1,8 литра.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.01 / Мнения: Феминисткам надо победить филологическую безграмотность

12.07 / Невеста умерла во время свадебного банкета в Москве

21.11 / Twitter передаст Байдену аккаунт президента США в день инаугурации

05.05 / В Эстонии стартовали крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

01.09 / В России число случаев COVID-19 превысило 1 млн

27.08 / Гривна немного подорожала к основным валютам

26.01 / В Дании фермерам выплатят $3 млрд за массовое уничтожение норок

23.12 / Google захотели включить в реестр нарушителей персональных данных

22.10 / Путин ответил тем, кто ждет «затухания» России

05.04 / Geely представит новый кроссовер Xingyue L 19 апреля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика