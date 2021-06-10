Веселящий газ может стать лекарством против тяжелой депрессии



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О том, что веселящий газ может краткосрочно повышать настроение и облегчать боль, известно давно. Это один из самых распространенных анестетиков, который также продается нелегально. Ранее считалось, что его эффект быстро проходит.

В головном мозге закись азота блокирует рецепторы N-метил-D-аспартата. Почему влияние на эти рецепторы меняет настроение, до сих пор неизвестно. Кетамин, который в некоторых странах уже одобрен для лечения депрессии, действует на ту же мишень. Поэтому ученые решили проверить, обладает ли веселящий газ таким же устойчивым эффектом.

В исследовании, которое было проведено в 2014 году, было показано, что закись азота может облегчить симптомы депрессии на сутки у людей, на которых не действует стандартное лечение болезни. Тогда ученые не проверяли, длится ли эффект дольше.

В новом исследовании приняли участие 24 человека с устойчивой к лечению депрессии. Участников разделили на три группы. Первая получила полную дозу закиси азота, вторая – половинную, третья – плацебо (смесь воздуха с кислородом). В течение трех месяцев участники получали по одной ингаляции в месяц. Ученые из Вашингтонского и Чикагского университетов хотели проверить, как работает половинная доза газа, потому что полная (50% закиси азота) может вызывать головную боль, головокружение и тошноту.

У пациентов, которые получили половинную дозу веселящего газа, спустя две недели после курса лечения симптомы депрессии по шкале для диагностики этой болезни облегчились на пять пунктов больше по сравнению с группой плацебо. Ученые оценивают это как значительный эффект.

Выразительность действия половинной дозы мало отличалась от эффекта полной. В то же время, сокращение концентрации закиси азота существенно снизило риск появления побочных эффектов.

Ученые подчеркивают, что, как и кетамин, закись азота дает быстрый эффект. Однако объяснить его механизм они пока не могут.