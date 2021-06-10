 

Олег Газманов женился еще раз после 18 лет брака

10.06.2021, 11:54, Разное
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На Арбате в Московском Доме книги прошла презентация книги жены Олега Газманова Марины. Неожиданно для всех мероприятие обернулось импровизированной свадьбой супругов, которые в браке уже 18 лет.
Накануне презентации Марина Газманова опубликовала пост в микроблоге Instagram, в котором призналась, что они не носят с мужем обручальные кольца. 15 июля пара отпразднует бирюзовую свадьбу, поэтому жена певца предложила ему на мероприятии исправить эту ситуацию, показав пакет Tiffany. Олег Газманов был удивлен этому сюрпризу, поэтому быстро выскочил на сцену. Пару расписали, а все гости презентации книги «Единственная. Нарисуй мечту» громко кричали им «Горько!». Первый танец «молодожены» исполнили под композицию старшего сына артиста Родиона Газманова.

Поддержать подругу на мероприятие пришел давний друг семьи Валентин Юдашкин. Взаимоотношениям с ним Марина Газманова посвятила целую главу своей книги. Именно он создал главное платье в ее жизни, в котором она пошла под венец с супругом. Тогда муза Олега Газманова носила под сердцем дочь Марианну, и дизайнер пообещал, что придумает для малышки самое яркое платье в жизни. В этом году его слова воплотятся в жизнь, так как Марианну Газманову позвали на бал Tatler.

Источник: www.woman.ru



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