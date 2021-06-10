У Леры Кудрявцевой спустя три месяца после COVID-19 начались серьезные осложнения

Лера Кудрявцева в своем микроблоге Instagram призналась, что у нее начались серьезные осложнения после коронавирусной инфекции. Спустя три месяца после COVID-19 она мучилась от панических атак, апатии и полного отсутствия сил.

Телеведущая поняла, что нужно браться за свое здоровье, поэтому уехала исправлять ситуацию в медцентр в подмосковном Пушкино. По словам Леры Кудрявцевой, бывают «ковидные хвосты». Сначала она думала, что переболела достаточно легко. Однако спустя время организм начал давать сбой. Осложнения у знаменитости из-за «лонг ковида» были со стороны нервной системы. Этот термин означает, что последствия болезни COVID-19 проявляются спустя несколько недель или даже месяцев. Как только у Леры Кудрявцевой тест показал отрицательный результат, она сразу приступила к работе. Сначала ведущая «Секрета на миллион» не обращала внимание на повышенную утомляемость и усталость. Однако после нескольких панических атак обратилась к специалистам.

Она отправилась на восемь дней в Пушкино, чтобы сделать в медцентре полноценный чекап, то есть полностью обследовать организм. Лера Кудрявцева призналась, что мечтала о «месте силы», где можно будет подышать чистым воздухом, выспаться, справиться со стрессовыми ситуациями и восстановить силы.