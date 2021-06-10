 

Бывший игрок КВН Константин Обухов назвал условие для закрытия программы

10.06.2021, 11:54, Разное
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Бывший игрок КВН Константин Обухов пояснил неизвестные факты о программе. Также юморист назвал условия для закрытия популярной некогда телеигры.
Телеигра КВН за время существования стала любимой для нескольких поколений россиян. Однако все чаще звучат предположения о ее закрытии из-за потери актуальности ТВ-шоу на фоне конкуренции с интернет-контентом. Свое мнение относительно дальнейшей судьбы детища Александра Маслякова высказал Константин Обухов, бывший участник команды «Станция Спортивная». Сейчас юморист занимает должность креативного продюсера «Comedy Баттл», успешного проекта комедийного направления.

По словам Константина Обухова, для прекращения работы КВН и снятия ее с эфиров должно соблюдаться одно условие. В беседе с Андреем Пределиным он выразил уверенность, что существование передачи возможно в настоящее время только благодаря Сочинскому фестивалю. На это мероприятие ежегодно съезжаются коллективы со всей страны и даже ближнего зарубежья. Если же по каким-то причинам фестиваль отменят, придет конец и КВН.

Ответил Обухов и на вопрос, что можно сделать или изменить для продления жизни Клуба веселых и находчивых. Продюсер считает, что никакие перемены в формате КВН не нужны, поскольку любые метаморфозы могут иметь и обратное действие и даже навредить проекту. При этом и сейчас то и дело в Клубе вводят новые конкурсы или меняют состав жюри, привлекая новых публичных лиц. Но такие перемены были и раньше, кардинальное же влияние может иметь только приход новых людей. Однако экс-игрок КВН уверен, что столь долго идущий «поезд» столкнуть с рельс невозможно и не стоит, у него всегда была стабильная телеаудитория.

Источник: lenta.ru



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