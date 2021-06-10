 

Поплавский представил клип “А ми з тобою любовники” c участием Grosu

10.06.2021, 11:52, Новости дня
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“Любовь наполняет добром наши души. Это большая сила, которая дана не каждому. Если говорить откровенно, то главный герой – это и есть Михаил Поплавский – настоящий, искренний, открытый. Он очень близок мне. Ведь любовь правит миром, а любовники – от слова “любить”. Это великое чувство, которое наполняет жизнь смыслом. Любовь делает нас духовно богатыми, побуждает творить и делать мир лучше. Любите, ведь мы этого достойны!” – прокомментировал премьеру Поплавский.

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Допис, поширений Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Режиссер клипа – Елена Винярская, которая также сняла исполнителю клипы на песни “Сало” и “Українські вареники”.

“Идея клипа родилась буквально за 15 минут. На съемках предыдущего видео Михаил Михайлович сказал мне: “А завтра – мы с тобой любовники” и с азартом посмотрел на меня. Мне сразу пришли слова из произведения великой украинской поэтессы Лины Костенко “Очима він сказав мені люблю”. И я уже понимала, каким будет клип, а его главным символом – цветок. В клипе нет любовных сцен и выяснения отношений. Все построено на символах и аллегории”, – рассказала она.

Поплавский в клипе сменил несколько образов, за то, чтобы костюмы соответствовали трендам, отвечал телеведущий Алексей Дивеев-Церковный. Специально для клипа разработали уникальное мужское драгоценное украшение – брошь “Два цветка” из золота и серебра c драгоценными камнями, которые добываются в Украине, – топаза и горного хрусталя. Переплетенные между собой цветы символизируют вечную любовь, объяснили создатели.

ВИДЕОВидео: Михайло Поплавський / YouTube

Девушек в клипе сыграли TikTok-блогер Анастасия Захандревич и певица Grosu (Алина Гросу), для них это был первый опыт съемок в виртуальной реальности, с использованием технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

Видео снимали в темном павильоне на фоне черных экранов, а оформление создавали с помощью компьютерного дизайна. Весь съемочный процесс занял восемь часов, а подготовка – почти два месяца.

Теперь команда Поплавского начала работу над клипом “Український борщ”.

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Фото: poplavskiy_michail / Instagram


Фото: poplavskiy_michail / Instagram


Фото: poplavskiy_michail / Instagram


Фото: poplavskiy_michail / Instagram


Фото: poplavskiy_michail / Instagram


Фото: poplavskiy_michail / Instagram


Фото: poplavskiy_michail / Instagram


Фото: poplavskiy_michail / Instagram


Фото: poplavskiy_michail / Instagram


Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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