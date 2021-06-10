В закрытом городе РФ автобус насмерть сбил шестерых сотрудников “Росатома”

Среди погибших – три женщины в возрасте от 37 до 57 лет и три мужчины, которым было от 44 лет до 62.

Еще пять человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести.

По данным МВД, у автобуса ПАЗ на крутом спуске отказали тормоза, и около 30 пассажиров попросили “сгруппироваться и держаться за поручни”.

“Автобус пробил ворота промышленного предприятия и совершил наезд на пешеходов, которые шли на работу. От сильного удара ворота упали и придавили несколько человек. Еще несколько граждан были травмированы неуправляемым автобусом”, – говорится в сообщении ведомства.

За рулем был водитель с 31-летним стажем, признаков опьянения у него не обнаружили.

На автопредприятии правоохранители выясняют, была ли перед рейсом техпроверка.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса РФ.

Гендиректор комбината “Электрохимприбор” Сергей Жамилов рассказал, что все шесть погибших – сотрудники их предприятия, пишет Е1.RU. По данным Жамилова, еще девять сотрудников “Электрохимприбора” находятся в больнице.

Контекст:

Комбинат “Электрохимприбор” входит в состав государственной корпорации “Росатом”.

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