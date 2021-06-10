Погибла украинская военнослужащая из 128-й бригады ВСУ

“9 июня в районе ответственности наших подразделений при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады”, – говорится в сообщении.

Причины и место гибели не указаны. Командование части выразило соболезнования родным и близким погибшей защитницы.

https://www.facebook.com/128brigade/posts/2648557005439003

По данным “Новинарні”, 128-я бригада ВСУ по состоянию на конец мая 2021 года выполняла задания на Приазовье (основная часть) и в Луганской области (один батальон).

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В последние дни штаб ООС сообщает о единичных случаях нарушения перемирия, случались дни, когда боевики ни разу не нарушали договоренность о прекращении огня. 9 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил значительное уменьшение обстрелов украинских позиций боевиками на Донбассе.

Последнее на данный момент сообщение о гибели украинского бойца на фронте было 27 мая – тогда погиб замкомандира 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й Закарпатской бригады, майор Максим Полевой.

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