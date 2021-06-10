 

Погибла украинская военнослужащая из 128-й бригады ВСУ

10.06.2021, 11:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“9 июня в районе ответственности наших подразделений при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады”, – говорится в сообщении.

Причины и место гибели не указаны. Командование части выразило соболезнования родным и близким погибшей защитницы.

https://www.facebook.com/128brigade/posts/2648557005439003

По данным “Новинарні”, 128-я бригада ВСУ по состоянию на конец мая 2021 года выполняла задания на Приазовье (основная часть) и в Луганской области (один батальон).

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В последние дни штаб ООС сообщает о единичных случаях нарушения перемирия, случались дни, когда боевики ни разу не нарушали договоренность о прекращении огня. 9 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил значительное уменьшение обстрелов украинских позиций боевиками на Донбассе. 

Последнее на данный момент сообщение о гибели украинского бойца на фронте было 27 мая – тогда погиб замкомандира 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й Закарпатской бригады, майор Максим Полевой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.02 / «Выкинуть придурь из головы» – WT призвала Байдена дать бой «идеальному шторму» в отношениях Москвы и Вашингтона

23.07 / В Роскосмосе анонсировали создание глобального поля контроля беспилотников

28.08 / КС обнародовал решение о неконституционности указа о назначении Сытника директором НАБУ

07.12 / В украинском Минздраве объяснили, почему решили не вводить локдаун перед Новым годом

11.01 / Ляшко рассказал о возможности платной вакцинации от COVID-19

23.09 / Трамп оценил свою борьбу с пандемией на «пять с плюсом», хотя в США уже почти 200 тысяч погибших

24.01 / Рогозин объяснил критику в адрес Макфола

03.06 / Минфин объяснил замену доллара на золото в структуре ФНБ

29.10 / ФСБ пресекла канал поставки краснокнижного осетра

20.08 / Журналисты объявили сбор денег для водителя “Схем”, авто которого сожгли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика