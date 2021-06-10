“Эх, маман. Как можно было?”. В сети обсуждают видео Наташи Королевой и ее мамы, адресованное старшей сестре певицы Русе

“Сестричка Руся, с днем рождения!” – написала она.

Королева призналась, что ее мама забыла о дне рождения дочери, которой исполнилось 53 года.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Подписчики отреагировали на пост.

“Эх, маман… Как можно было забыть?” – написала womanautumn.

“Она же звезда… Клоунесса. Любит внимание. Королева”, – ответила judmelya.

“Конечно, интересно, как можно забыть о дне рождения своего ребенка”, – отметила vita1237312.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.

Ирина Осауленко (Порывай) родилась 9 июня 1968 года в Киеве. Первые концерты Ирины Порывай, которая выступала под псевдонимом Руся, состоялись во Львове в октябре 1989 года.

Певица замужем за продюсером Константином Осауленко. В браке экс-певица родила троих детей. Старший сын Ирины умер в возрасте 11 лет в 1999 году. В настоящее время сестра Королевой живет в США.

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