Вакцинация от COVID-19 не влияет на заражение инфекцией – украинский врач Жиравецкий

“Помним, что вакцинация не гарантирует страховку от вируса, а способствует более легкому течению болезни. На заражение она не влияет. Я не понимаю, почему подменяются понятия вакцинации и передачи вируса. Вакцинация нацелена на то, чтобы у нас количество летательных и тяжелых случаев было меньше. Но это не о количестве новых случаев и не об остановке распространения новых вирусов”, – сказал он.

Главврач подчеркнул, что “если начнется распространение вируса, то вакцинированные люди, вероятно, заразятся COVID-19, но перенесут в более легкой форме”.

Жиравецкий считает положительными темпы вакцинации в Украине.

Он также назвал фейком информацию о том, что антитела от COVID-19 исчезают через три месяца.

“Возникают спекуляции вокруг того, что антител в большинстве недостаточно, надо всем вакцинироваться. Но по практике моих коллег – у большинства людей, которые переболели, антитела присутствуют более года”, – объяснил Жиравецкий.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

По состоянию на 10 июня в Украине сделали более 1,5 млн прививок, вторую дозу получили 180 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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