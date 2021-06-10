RTS – «настоящий укреплённый лагерь» — в Женеве готовятся к саммиту Путина и Байдена

Пока официальной информации о месте встречи Джо Байдена и Владимира Путина не поступало, однако в Женеве в парке Гранж начались приготовления, пишет RTS. По словам автора статьи, меры безопасности принимают беспрецедентные, парк превращают в укреплённый лагерь.



Reuters

Место проведения встречи Путина и Байдена ещё не определили окончательно, но в Женеве уже готовят для этого парк Гранж, пишет RTS. «Это секрет полишинеля: все суетятся, но никто не подтверждает проведение американо-российской встречи на вилле Гранж». Главный дом этой усадьбы с невероятным видом на озеро, отмечает автор статьи.

Во главу угла поставлена осторожность, всё может измениться в последнюю минуту. Но всё же есть признаки того что встреча пройдёт именно в этом месте. Парк закрывают на десять дней, объясняя это «исключительными причинами». Как отмечает автор статьи, это связано с безопасностью, перед саммитом нужно о ней позаботиться.

И некоторые приготовления уже начались. Дорогу к вилле, которая сейчас в плохом состоянии, отремонтируют для тяжёлых машин. Из здания уберут часть мебели, фасад обновят. Также займутся цветниками и информационными табличками.

В понедельник в этом парке было непривычно оживлённо. Подъехали как минимум пять дипломатических машин, оттуда вышли полтора десятка человек, которые разговаривали в основном на английском языке. В парке было много полиции в гражданском, сотрудников служб безопасности и спасателей.

В нескольких метрах от виллы разбили свою базу сотрудники службы гражданской обороны. Они будут окружать парк по периметру барьерами и колючей проволокой. Как отмечает автор статьи, готовят «настоящий укреплённый лагерь».

Однако ресторан при парке на данный момент ещё работает. Но, как полагают эксперты, его тоже могут задействовать. Так, на вилле пройдут официальные переговоры, а потом два президента пешком отправятся в ресторан, который находится в нескольких сотнях метров, полагает автор статьи в RTS.