Мнения: Белорусам в Латвии менее свободно, чем у Лукашенко

Прошлой осенью – после протестов против Лукашенко – некоторые белорусские айтишники решили: пора валить. А куда валить? Ну понятно: в Латвию, она рядом, там все говорят по-русски, там Евросоюз, там всё мёдом намазано. И понеслись в Латвию белорусские IT-квартирьеры – разузнать, как тут условия для ведения их бизнеса, хорошо ли им будет после переезда.

Прошлой осенью – после протестов против Лукашенко – некоторые белорусские айтишники решили: пора валить. А куда валить? Ну понятно: в Латвию, она рядом, там все говорят по-русски, там Евросоюз, там всё мёдом намазано. И понеслись в Латвию белорусские IT-квартирьеры – разузнать, как тут условия для ведения их бизнеса, хорошо ли им будет после переезда.

В Латвии есть организация под названием «Латвийское агентство инвестиций и развития» (LIAA). Она несказанно оживилась: опа! В нашу забытую Богом страну сейчас хлынут высокообразованные соседи, недовольные режимом Лукашенко!

Агентство LIAA тут же принялось выпускать победные релизы, дескать, продвинутые белорусы, уставшие от гнёта Батьки, принесут к нам несказанный хайтек, который поднимет нашу коровью страну до уровня Кремниевой Долины! К нам уже попросились на жительство аж 17 белорусских высокотехнологичных предприятий! Включая всемирно известного IT-монстра Wargaming – разработчика популярных онлайн-игр World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes. Это же – тысячи рабочих мест, вот сейчас мы, латыши, заживём!

Я – наполовину латыш и даже на четверть белорус, я живу в Латвийской ССР/Латвии уже 50 лет, я знаю нашу действительность и язык. Я подозревал, что все будет не совсем так, как рисовалось. И потому, тихо и мерзко хихикая, я проник в пару закрытых форумов белорусских айтишников, туда, где наивные белорусы делились своими впечатлениями о Латвии. Пообещав рассказать им тонкости ведения бизнеса и вообще жизни в Латвии. И надавать полезных советов.

Классический диалог в форумах №1:

– А как вести в Латвии делопроизводство по бизнесу?

– Да очень легко. Изучаешь латышский язык и ведёшь.

– А на русском нельзя?

– Нет.

– А на английском?

– Нет.

– А если латышского не знаешь?

– Нанимайте делопроизводителя-латыша, юриста-латыша, секретаршу-латышку и латышского переводчика лично для себя, если вы – директор. У нас в Латвии есть такие профессиональные латыши, целый класс, которые нанимаются в русские фирмы. Правда они дорого стоят, от 1000 евро в руки за секретаршу, а дальше – по восходящей.

– Но у вас же все говорят по-русски…

– Да, говорят, но не хотят. Вернее так: когда ты им платишь деньги (официанту в кафе) – говорят. Но в остальных случаях они русский мгновенно забывают.

– А зачем латышский переводчик лично для себя?

– Ну если вы – директор фирмы в Латвии, вам латышский знать обязательно. На очень высоком уровне. Иначе придут языковые инспекторы и выпишут штраф. Или ходите со штатным переводчиком.

Классический диалог в форумах №2:

– А как там в Латвии жить в быту? Русского языка хватает?

– Вполне. Я редко говорю по-латышски, хотя знаю.

– А детей в школе можно учить на русском?

– Да, у нас есть русские школы, но в них 90% обучения – на латышском, то есть все уроки, кроме уроков русского языка и литературы – на латышском. И экзамены тоже. А вузы – на 100% на латышском.

– И даже английского нет?

– Есть, но это очень дорого, и только в отдельных вузах для иностранцев.

– А вообще сложно выучить латышский?

– Нет, не очень. Латышский – балтославянский язык, не сложный. При достаточном усердии (часов 10-12 в неделю) бытовой-разговорный освоите за год. А чтобы вести бизнес и общаться с государством, придётся попотеть. Далеко не каждый урождённый латыш в седьмом поколении понимает государственный латышский.

Классический диалог в форумах №3:

– А как у вас с налогами на бизнес?

– Да мелочь какая-то. Чтобы выплатить 1000 евро зарплаты в руки, надо заплатить за работника 867 евро налогов. В Латвии на каждого зарабатывающего деньги имеется по 0,7 пенсионера. Плюс еще чиновники. Все кушать хотят.

– А уйти от налогов в какой-нибудь офшор можно?

– Конечно! Но у нас есть такие законы, которые позволяют арестовать ваши счета (все до единого) при малейшем подозрении, что вы «мышкуете» по налогам. И не просто арестовать, а сразу конфисковать ваши денежки без суда.

– Но у вас же есть суды…

– Конечно! Европейские суды – самые справедливые суды в мире! Вот мой приятель судится уже 12-й год. А деньги его конфискованы и уже да-а-авно потрачены на организацию баз НАТО в Латвии. Вряд ли он когда-нибудь их получит назад. Разве что его внуки, если доживут.

Вот таким просвещением наивных белорусских айтишников в их форумах я занимался примерно 4 месяца. Время от времени, когда было не лень, просто заходил на их форумы и рассказывал всё как есть, честно. А потом кто-то из них вскричал: а-а-а! Юрий Алексеев – ватник! Он специально к нам проник, чтобы нас разочаровать! И меня тут же выкинули из их закрытых групп. Дальше они уже пошли «инвестировать в Латвию» без меня.

Прошло полгода. До сих пор ни одного реального белорусского предприятия, которое бы действительно сбежало в Латвию от Лукашенко, латвийское Агентство развития (LIAA) назвать не может. А то бы оно уже кричало об этом на всех площадях. Они об этом пока что влажно мечтают. И слава Богу. Белорусы, живите своей жизнью.

Теги:

Белоруссия

,

Латвия