Полиция начала задержания сторонников Кочаряна у здания правительства Армении

Специальные силы полиции Армении начали задержание порядка десяти представителей молодежной организации партии «Дашнакцутюн», входящей в предвыборный блок экс-президента республики Роберта Кочаряна «Армения».

Молодые активисты устроили акцию протеста против и. о. премьер-министра Никола Пашиняна, передает ТАСС.

«Мы хотели представить все предательства Никола Пашиняна во время военных действий в Нагорном Карабахе. То, что случилось потом, является абсурдом. Мы мирно протестовали, но полиция начала задержания наших парней, товарищей. Эти парни во время войны воевали за родину», – сообщила одна из представителей блока, кандидат в депутаты Кристина Варданян.

Напомним, в Армении началась избирательная кампания к назначенным на 20 июня внеочередным парламентским выборам. Она пройдет с 7 по 18 июня.

В мае парламент был распущен после того, как Пашинян подал в отставку. В предвыборный период он продолжает исполнять обязанности главы правительства.

В выборах примут участие 26 политических сил – 22 партии и четыре партийных блока.