 

Мнение: Выкуп

10.06.2021, 11:32, Разное
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Крупнейший в мире производитель мяса JBS заплатил $11 млн хакерам, которые провели атаку на системы корпорации. Об этом сообщается на сайте компании. Как заявили в пресс-службе корпорации, подразделение компании JBS USA подтвердила, что заплатила выкуп в размере, эквивалентном $11 млн, в ответ на преступную кибератаку».

В сообщении также отмечается, что на момент выплаты компания восстановила работу большей части своих предприятий. По словам гендиректора JBS USA Андре Ногейра, в корпорации решили принять это «непростое» решение, «чтобы предотвратить потенциальные риски для наших клиентов».

Платить террористам — плохое решение. Так же, как и вести с ними переговоры. Просто потому, что за этим следует резкое увеличение числа терактов. В начале 90 на юге России была целая волна угонов самолетов с требованиями выкупа. И первое время в духе гуманизма даже платили. Что предсказуемо привело к следующим захватам. Налет Радуева на Кизляр, скорее всего, не состоялся бы, не завершись история с Буденновском так, как это произошло. Ну, и так далее.

С кибертерроризмом ситуация аналогичная. Хотя, конечно, здесь может быть сразу три сюжета, где террористы — это примерно такая же фикция, как и Усама бен Ладен, узнавший о том, что он организовал теракт 911, из СМИ.

Первый сюжет — тот, который нам и поведали. Самый простой и бесхитростный. Хакеры, решившие срубить денег. Просто и незатейливо атаковавшие достаточно большую компанию, для которой выкуп — это микроскопическая потеря по сравнению с простоем.

Второй сюжет — чистый криминал, но уже со стороны менеджмента самой компании, решившего с помощью «хакеров» заработать немножечко себе на пенсию.

Третий — политика. Кому-то позарез требуется серия терактов, чтобы поставить ребром вопрос о беспощадной борьбе с террористами. С соответствующим антуражем в виде жестких решений и солидных бюджетных ассигнований на священную борьбу. Почему бы и нет, особенно если точно так же нарисовали и международный терроризм, и нынешнюю пандемию? Киберугроза — вполне серьезная штука, от которой не отмахнешься, так что политическая подоплека здесь тоже более чем вероятна.

Пока же нас точно могут ожидать новые теракты с новыми корпорациями, так как платить террористам — это очень плохая идея.

Источник: Эль Мюрид



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