 

FADA приветствует уведомление государственного транспортного департамента Махараштры о необходимости цифровой регистрации транспортных средств

10.06.2021, 11:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

— Процесс регистрации автомобиля в Махараштре можно завершить онлайн.

— Упрощает бизнес для дилеров и экономит время клиентов за счет отказа от физических посещений RTO

Федерация ассоциаций автомобильных дилеров (FADA) Махараштры, высшая национальная организация, представляющая автомобильных дилеров Индии, координировала действия с Государственным департаментом транспорта, чтобы сделать процесс регистрации автомобилей безликим и безбумажным. Давая положительные результаты, Государственный транспортный департамент ввел в действие новые правила, о которых уведомило Министерство автомобильного транспорта и автомобильных дорог.

Д-р Авинаш Дакане, государственный комиссар по транспорту, издал приказ от 8 июня 2021 года, в котором говорится следующее:

— Подача документов на регистрацию транспортных средств онлайн

— Отсутствие физической проверки при первой регистрации новых полностью построенных мотоциклов и автомобилей; возможность электронной подписи всех документов дилерами с использованием цифровой подписи

— Авто генерация обычных номеров автомобилей в автосалонах

Последнее уведомление упростит деловые операции для дилеров в штате, а также сэкономит время для клиента, отказавшись от физических посещений RTO. Говоря об инициативе, Винкеш Гулати, президент FADA, сказал: «Цель FADA — сделать все государственные средства безликой и безбумажной. В этом направлении усилия государственной команды заслуживают похвалы, поскольку клиенты в Махараштре теперь обнаружат, что их процесс регистрации транспортных средств проходит без проблем. Я хотел бы поблагодарить главного министра Махараштры Шри Уддхава Бала Теккерея, министра транспорта Шри Анила Параба и комиссара по транспорту доктора Авинаша Дхакана за принятие этого смелого решения и создание цифровой системы регистрации транспортных средств штата. Более того, эта инициатива правительства также поможет нашему братству дилеров, поскольку они смогут использовать технологии, облегчая им ведение бизнеса ».

Источник: Кolibri.Рress



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.06 / Юлианна Караулова впервые стала матерью: фото малыша

26.06 / Мнение: Американские и российские праздники в 2020-м году

05.02 / Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей

08.04 / Крейсер «Аврора» перекрыл Неву во время репетиции парада Победы

28.03 / «Призрачную девушку» зафиксировала камера видеонаблюдения в штате Огайо

28.01 / Мнение: О сорняках и полевых культурах: инкубах и Анимусах

03.06 / Анфиса Чехова призвала повысить степень ответственности для мужчин: “Историю надо менять”

31.07 / Автор «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман рассказал о будущем франшизы

01.10 / Екатерина Климова воссоединилась со своим бывшим мужем Гелой Месхи на дне рождения дочери

16.03 / Прием бета-блокаторов может вызвать расстройства сна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика