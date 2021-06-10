FADA приветствует уведомление государственного транспортного департамента Махараштры о необходимости цифровой регистрации транспортных средств

— Процесс регистрации автомобиля в Махараштре можно завершить онлайн.

— Упрощает бизнес для дилеров и экономит время клиентов за счет отказа от физических посещений RTO

Федерация ассоциаций автомобильных дилеров (FADA) Махараштры, высшая национальная организация, представляющая автомобильных дилеров Индии, координировала действия с Государственным департаментом транспорта, чтобы сделать процесс регистрации автомобилей безликим и безбумажным. Давая положительные результаты, Государственный транспортный департамент ввел в действие новые правила, о которых уведомило Министерство автомобильного транспорта и автомобильных дорог.

Д-р Авинаш Дакане, государственный комиссар по транспорту, издал приказ от 8 июня 2021 года, в котором говорится следующее:

— Подача документов на регистрацию транспортных средств онлайн

— Отсутствие физической проверки при первой регистрации новых полностью построенных мотоциклов и автомобилей; возможность электронной подписи всех документов дилерами с использованием цифровой подписи

— Авто генерация обычных номеров автомобилей в автосалонах

Последнее уведомление упростит деловые операции для дилеров в штате, а также сэкономит время для клиента, отказавшись от физических посещений RTO. Говоря об инициативе, Винкеш Гулати, президент FADA, сказал: «Цель FADA — сделать все государственные средства безликой и безбумажной. В этом направлении усилия государственной команды заслуживают похвалы, поскольку клиенты в Махараштре теперь обнаружат, что их процесс регистрации транспортных средств проходит без проблем. Я хотел бы поблагодарить главного министра Махараштры Шри Уддхава Бала Теккерея, министра транспорта Шри Анила Параба и комиссара по транспорту доктора Авинаша Дхакана за принятие этого смелого решения и создание цифровой системы регистрации транспортных средств штата. Более того, эта инициатива правительства также поможет нашему братству дилеров, поскольку они смогут использовать технологии, облегчая им ведение бизнеса ».

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