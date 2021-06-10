Елизавета II высадила в саду Виндзора розы, названные в честь принца Филиппа

Сегодня, 10 июня, принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, исполнилось бы 100 лет. Накануне юбилея его вдова, королева Великобритании Елизавета II отдала дань уважения памяти супруга. Она посадила новый вид роз, названный в честь принца Филиппа, – “Роза герцога Эдинбургского” (The Duke of Edinburgh Rose). Этот цветок Ее Величеству преподнес президент Королевского садоводческого общества, патроном которого принц Филипп являлся долгие годы, Кейт Вид. Он же лично участвовал в посадке растения. Новый куст пустил корни в саду Восточной террасы Виндзорского замка.

Это роза, названная именем герцога Эдинбургского по случаю его столетнего юбилея, – символ всего того чудесного, что принц совершил за свою жизнь, и напоминание всем нам о том, как много он сделал, – сказал Кейт Вид.

Королева Елизавета II

Для этого памятного и неформального мероприятия королева выбрала простой, но несвойственный для Ее Величества, летний комплект – синее платье с цветочным принтом и белый кардиган. Из украшений Елизавета надела солнцезащитные очки, часы, любимую нитку жемчуга, а руках держала шелковый платок. Елизавета II поблагодарила президента общества Кейта Вида за подарок и сказала, что этот цветок “прекрасен”. После символической акции в часовне Святого Георгия Виндзорского замка состоялась поминальная служба по Филиппу – там же в апреле состоялась церемония его похорон.

Розу принца Филиппа может приобрести и посадить в своем саду каждый, а все средства от продажи особенного цветка будут направлены в фонд “Живое наследие” имени принца Филиппа (The Duke of Edinburgh’s Award Living Legacy Fund), который помогает детям.

Напомним, что принц Филипп ушел из жизни 9 апреля этого года, а спустя неделю состоялась церемония прощания с монархом, на которой присутствовали всего лишь 30 человек, в числе которых были Кейт Миддлтон, принцы Гарри и Уильям, а также принц Эндрю, принц Эдвард и принц Чарльз с герцогиней Камиллой.

Спустя почти месяц после смерти принца Филиппа королевский медицинский дом представил публике отчет сэра Хью Томаса. В документе была названа официальная причина смерти герцога Эдинбругского – “старость”. Смерть герцога Эдинбургского была зарегистрирована в королевском округе Виндзор и Мейденхед 13 апреля, через четыре дня после его кончины, его личным секретарем бригадным генералом Арчи Миллер-Бейкуэллом.