Худеем при помощи магии: три мощных обряда, которые быстро избавят от лишнего веса

Естественно, что все, кто страдает от лишнего веса, сначала хотят избавиться от него с помощью диет и занятий спортом. Но что делать, если это не помогает? Конечно же, можно попытаться обратиться к магии, ведь с помощью заговоров и ритуалов можно заставить организм тратить его энергию и сбрасывать вес без особых усилий, что будет существенным плюсом подобного способа похудения. Правда, есть риск, что энергия будет покидать вас бесконтрольно, а в случае большого избыточного веса, наследственности и серьезного заболевания результат будет не слишком глобальным. Но ведь можно же попробовать рискнуть, тем более что с помощью обрядов похудеть будет гораздо легче, чем сидя на жестких диетах…

Ритуал в ванной

Чтобы быстро похудеть, нужно наполнить ванну водой с комфортной для вас температурой, и, пока водичка будет прибывать, положите в ванну нательный крестик. А когда ванна будет наполнена, крест вытащите, а вместо него положите туда нитку длиной в 15 см и лепестки роз и вылейте стакан молока и стакан святой воды. Затем в ванну нужно залезть и посидеть там, пока вода не остынет.

А когда будете вылезать, вытащите нить, повяжите на руке и произнесите слова заговора: “Вода-водица, меня услышь ты. Ты не мутись, не кипятись, за меня примись. После креста сделай, чтоб я была стройна. Молоком да святой водой омой, лепестками тело покрой. Буду я не толста, не худа, а везде ладна и ровна!” После этого воду нужно вылить в слив, лепестки закопать, а нить носить до тех пор, пока она не порвется. Собственно, в этот момент вы и избавитесь от лишнего веса.

Заговор на свечу

Очень большой силой обладает церковная свечка. Так что, если вы желаете похудеть, сходите в церковь, купите там свечу и прослушайте всю утреннюю службу, держа ее в руках. Затем принесите ее домой и дождитесь вечера. После этого свечу нужно будет поставить на белую ткань и произнести слова заговора: “Жир мой, уходи от меня вместе с луной. Сестрица луна, полноту мою забери, а меня стройной и худой сотвори!” После этого свечку можно будет зажечь и подождать, пока она полностью не догорит. Огарок же от нее останется завернуть в белую ткань и спрятать куда подальше.

Ритуал с водой

Вода также может помочь избавиться от лишнего веса. И чтобы она подействовала, сначала нужно за два часа до сна набрать себе стакан чистой воды и проговорить: “Вода из организма все ненужное вымывает, похудеть меня быстро заставляет”. После этого водичку выпейте и не ешьте ничего до сна. А наутро наберите еще один стакан воды, положите туда чайную ложечку меда и произнесите: “Жизнь сладкая у меня начинается, и мое преображение к лучшему продолжается. Мед худеть меня заставляет, фигуру в идеальной форме навек сохраняет”. После этого воду нужно выпить, и через полчаса можно будет позавтракать.

В обед тоже нужно будет набрать себе стакан воды и положить туда небольшую щепотку соли. Далее произнесите слова: “Не только со сладким худеть можно, соленое тоже помогает”, после чего полчаса подождите и только потом начинайте обедать. И наконец, перед сном опять нужно набрать себе стакан воды, добавить туда лимонный сок и прошептать последний заговор: “Луна обновляется, и сию минуту мое похудение начинается!” А затем останется просто наслаждаться наблюдением за сбрасыванием своего веса.