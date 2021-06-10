 

Geely в мае увеличила продажи в России

10.06.2021, 11:02, Новости дня
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Китайский бренд Geely продемонстрировал высокий прирост продаж своей техники на российском рынке в мае.

В частности, за минувший месяц отечественные покупатели приобрели более 2 тысяч экземпляров машин марки Geely, что в 4,2 раза превышает те объемы, которые фиксировали годом ранее. Вместе с тем аналитики подсчитали, что за период с января по май 2021 года общее количество проданных машин достигает 7,3 тысяч машин, что в 2,1 раза больше, чем в прошлом году.

Более того, самым продаваемым на рынке РФ остается компактный кроссовер Geely Coolray, который показал прирост в 5,5 раз в прошлом месяце благодаря проданным 934 машинам у отечественных дилеров. Остальные модели также показали положительную динамику продаж на российском рынке. 



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