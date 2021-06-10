Geely представит в РФ гибридную модификацию кроссовера Geely Atlas Pro

Выход в продажу нового китайского кроссовера Geely Atlas Pro состоится в третьем квартале текущего года.

Такие данные озвучили в отечественном офисе известного бренда. Вместе с тем автомобиль впервые получит «мягкий» гибрид, чем будет выгодно отличаться от предшественника. Под капотом установили 1,5-литровый турбированный двигатель, а также стартер-генератор с суммарной мощностью 177 л.с. Автомобиль приводится в движение семиступенчатой роботизированной трансмиссией и имеет систему полного привода.

Кроме того, салон отличается цифровой приборной панелью, увеличенным экраном мультимедийного комплекса, а также другими элементами. Напомним, недавно китайский бренд приступил к продажам на местном рынке полноразмерного кроссовера Geely Xingyue L.