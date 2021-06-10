 

Geely представит в РФ гибридную модификацию кроссовера Geely Atlas Pro

10.06.2021, 11:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выход в продажу нового китайского кроссовера Geely Atlas Pro состоится в третьем квартале текущего года.

Такие данные озвучили в отечественном офисе известного бренда. Вместе с тем автомобиль впервые получит «мягкий» гибрид, чем будет выгодно отличаться от предшественника. Под капотом установили 1,5-литровый турбированный двигатель, а также стартер-генератор с суммарной мощностью 177 л.с. Автомобиль приводится в движение семиступенчатой роботизированной трансмиссией и имеет систему полного привода.

Кроме того, салон отличается цифровой приборной панелью, увеличенным экраном мультимедийного комплекса, а также другими элементами. Напомним, недавно китайский бренд приступил к продажам на местном рынке полноразмерного кроссовера Geely Xingyue L.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / Уголовное дело против Ефремова поступило в суд

19.03 / Замглавы НБУ Рожкову подозревают в госизмене из-за найма иностранных детективов в деле “ПриватБанка” – Kyiv Post

04.05 / Байден надеется на встречу с Путиным во время поездки в Европу

29.12 / У топ-менеджера Газпромбанка в Москве украли украшений и шуб на 33 млн рублей

19.11 / Ученые назвали самую далекую планету Солнечной системы

08.08 / Сфотографировали новый кроссовер Renault Duster для России

28.08 / Украина приостановила все контакты с Беларусью

26.01 / В Донбассе сообщили об обстреле окраин Горловки украинскими силовиками

08.02 / Путин заявил о лидерстве РФ в создании вакцин от COVID-19

28.06 / Путин дал прогноз по инфляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика