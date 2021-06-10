Врачи описали ожог от цемента у ребенка



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Ученые описали необычный случай ожога у мальчика, который поступил в Медицинский центр Университета Вандерильда в Нашвилле. Ребенок получил химические ожоги головы и туловища после того, как на его голову и туловище попал цемент. Это произошло, когда родственники ребенка готовили цементный раствор, пока тот играл неподалеку.

Спустя некоторое время после того, как ребенок запачкался цементом, он ощутил жгучую боль, загрязненные участки покраснели. В лечебном учреждении его кожу отмыли при помощи органического растворителя. В Медицинском центре Университета Вандерильда врачи диагностировали поверхностные (первой степени) ожоги на голове, шее и туловище.

«К счастью, в этом случае пациента быстро очистили, и хирургического лечения не потребовалось», пишут авторы.

Влажный цемент может быть причиной щелочных ожогов, поэтому не должен оставаться на коже на длительное время, пишет LiveScience. Основное вещество, из которого состоит цемент – оксид кальция. При соприкосновении с водой он превращается в сильную щелочь. Ее pH может быть очень высоким – до14.

Среднее время от соприкосновения цемента с кожей до появления ожогов – 6 часов. Авторы исследования отмечают, что поэтому многие люди замечают их слишком поздно. Также они указывают, врачи обычно сталкиваются с такими ожогами у взрослых. Поэтому описанный случай можно назвать очень редким.

Чтобы предупредить цементные ожоги, американский Национальный токсикологический центр рекомендует:

Хранить цемент вне доступности животных и детей.

Никогда не перевозить цементные продукты без упаковки от производителя, в немаркированных контейнерах.

Читать инструкцию производителя и следовать ей.

При работе носить соответствующие защитные приспособления, включая перчатки, маски, рабочие ботинки.

Если цемент попал на кожу или в глаза, их нужно немедленно промыть прохладной водой в течение не менее 15 минут. Загрязненную одежду нужно снять.