 

Максим Фадеев прокомментировал скандалы на премии «Муз-ТВ»

10.06.2021, 10:56, Разное
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В своем микроблоге Instagram Максим Фадеев по просьбе подписчиков прокомментировал скандалы и эпатажные выходки знаменитостей, которые имели место на премии «Муз-ТВ». По словам продюсера, он увидел на этом мероприятии «агонию».
Максим Фадеев написал в посте, что раньше среди артистов можно было увидеть одного фрика, а на сегодняшний день – наоборот, среди фриков встречаешь только одного музыканта. Он считает, что в современном обществе ум и уникальность в идеях не ценятся. Сейчас настало «время копий» и «дешевых обычных подделок под настоящее». Однако продюсер уверен, что данная тенденция быстро пройдет. Он сравнил ее с «молекулярной кухней», когда «вроде ешь селедку, а вкус ощущаешь клубники». Однако такое сочетание все-таки приестся и людям захочется «настоящей обычной клубники».

На вручении премии «Муз-ТВ» многие звезды устроили себе яркие и необычные выходы. Например, Филипп Киркоров и блогер Дава появились на свадебном кабриолете в черном и белом костюмах, которые у многих ассоциировались с образами «жениха и невесты». Ольга Бузова превратилась в «жар-птицу» и вышла из огромной клетки под сопровождение профессионального балета. Рэпер Моргенштерн, приехавший на мероприятие на инвалидной коляске, устроил скандал, так как в номинации «Лучший певец» победил не он, а Артур Пирожков.

Источник: www.instagram.com



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