Влад Сташевский рассказал о романе и ссоре с Натальей Ветлицкой

В 1990-х годах одной из самых ярких пар на российской сцене считались Влад Сташевский и Наталья Ветлицкая. Однако вскоре они рассорились. Сейчас певец рассказал, что причиной расставания стали рабочие отношения.

Певец Влад Сташевский в 1990-х годах был одним из самых популярных артистов России. Его песни звучали отовсюду и занимали лидирующие позиции во всех хит-парадах. Исполнитель считался настоящим секс-символом страны и имел миллионы поклонниц. В то же время Наталья Ветлицкая была одной из самых популярных певиц российской эстрады. Привлекательная девушка покорила сердце Сташевского, и между ними возник роман. Как признавался певец, он отбил красавицу у влиятельного бизнесмена. Однако долго отношения артистов не продержались.

Сейчас Сташевский пояснил журналистам о причинах разлада их пары, некогда самой перспективной в стране. Познакомиться им помог продюсер Сташевского Юрий Айзеншпис. Артист был буквально заворожен эффектным образом исполнительницы. После знакомства пара подружилась, далее следовал совместный концертный тур. Однако, как оказалось, их служебный роман слишком во многом зависел от работы. Так, Ветлицкая уже была суперзвездой, в то время как молодой певец только начинал свой творческий путь. В итоге селебрити рассорились, со скандалом расставшись.

В эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» Влад Сташевский признался, что не жалеет о том времени, когда он еще ухаживал за Натальей Ветлицкой. Единственное, что расстраивает певца, – это то, что они не успели записать совместную песню, которая надолго стала бы хитом. После громких выяснений отношений между артистами и их менеджментом они прекратили общение. Описал Сташевский и их последнюю встречу. По его словам, на его приветствие бывшая возлюбленная не ответила и, отвернувшись, прошла мимо.

В настоящее время 47-летний артист понемногу возвращается на большую сцену, участвуя в различных телепроектах. Наталья Ветлицкая, как известно, выехала на постоянное место жительства в Испанию. В начале минувшего года 56-летняя исполнительница вернулась на сцену, приняв участие в юбилейном концерте Дмитрия Маликова.

Источник: www.starhit.ru