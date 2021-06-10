Первый в мире смартфон с тепловизионной камерой, IP69K, NFC и беспроводной зарядкой доступен для заказа

Не так давно свой новый смартфон с уникальными технологиями выпустила китайская компания Ulefone. Armor 11T 5G получил кроме обычной камеры, тепловизор, сценарии использования такого аппарата назвали эксперты.

Среди смартфонов с самыми современными камерами недавно появилась новинка, выпущенная компанией Ulefone, Armor 11T 5G. В качестве одного из датчиков фото-видео-камеры в ней использован настоящий тепловизор, что сделало гаджет уникальным. Тем не менее, у многих пользователей возник вопрос о способе применения подобного устройства, что может повлиять и на спрос на него. Стоит отметить, ЖК-экран аппарата диагональю 6,1 дюйма получил разрешение HD+ и каплевидный вырез под фронтальный объектив в центре дисплея вверху. Продуктивность Ulefone Armor 11T 5G придает однокристальная система Dimensity 800 от MediaTek, усиленная 8-гигабайтным модулем оперативной памяти. Хранить контент любого рода можно на флэш-карте вместительностью 256 гигабайт.

Основная камера состоит из пары 2-мегапиксельных сенсоров, тепловизора на 5 мегапикселей и главного датчика на 48 миллионов точек. Высокая автономность смартфона обеспечивается аккумулятором на 5,2 тысячи мА•ч с беспроводной зарядкой на 10 Ватт. «С коробки» гаджет работает на одиннадцатой версии ОС Android. Кроме того, девайс получил NFC и защиту от пыли и воды, соответствующую уровню IP69K.

Что же до целесообразности установки тепловизора в смартфоне, то его можно применять при проведении ремонта в доме или автомобиле. Так, он поможет выявить утечку в трубопроводе или повреждение электропроводки, поломки кондиционера и других устройств. Камера FLIR включает в себя технологию MSX, эффективную для обнаружения предметов, кроме того, она способна создавать на основе показателей разницы температур тепловые изображения.

Устройство уже можно заказать в Сети, его стоимость составляет 500 долларов, этот ценник действителен до 16 июня. Причем первым двум сотням покупателей предоставляется в подарок беспроводная зарядка. Также 300 клиентам гарантируется бесплатный защитный чехол.

Источник: www.ixbt.com