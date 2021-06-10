 

Суд разрешил принудительно доставить Порошенко на допрос в ГБР по делу о контрабанде картин – нардеп Камельчук

10.06.2021, 10:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Печерский районный суд Киева дал разрешение на принудительный привод пятого президента Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований. Это касается производства о перемещении через таможенную границу Украины 43 картин всемирно известных художников”, – написал Камельчук.

Нардеп добавил, что Порошенко “пока что” имеет статус свидетеля. Допрос должен состояться в четверг, 10 июня, в 11.00, уточнил Камельчук.

Контекст:

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Экс-президент в ГБР не явился, вместо этого в Музее Ивана Гончара в Киеве он вместе с супругой презентовал выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Порошенко заявил, что картины были куплены и ввезены в Украину до его президентской каденции – в 2012 году.

“Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть (я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились) в базе данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции”, – цитирует Порошенко пресс-служба “Европейской солидарности”.

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей и вручили повестку Марине Порошенко о повторном вызове на допрос ее супруга (в бюро утверждают, что сам Порошенко, узнав о приезде следователей ГБР в музей, оставил жену и покинул выставку).

Адвокат экс-президента Игорь Головань опроверг эту информацию. “Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не махать удостоверениями, а показать [их] должным образом. Никто ничего никому не вручал”, – заявил адвокат.

Чтобы попасть в здание музея, сотрудники ГБР выломали входную дверь. В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий им не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки.

28 мая Печерский районный суд арестовал частную коллекцию картин Порошенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.05 / Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком

28.10 / Стало известно о редких симптомах коронавируса

25.02 / Сванидзе ответил на слова Познера о трагедии РФ из-за принятия православия

22.02 / В компании Google сообщили о выпуске бета-версии ОС Android 12

21.12 / Обвиняемого в нападении на синагогу в немецком Галле приговорили к пожизненному заключению

10.01 / Ученые подсчитали, сколько метеоритов рухнуло на Землю за последнее столетие

30.12 / Зеленский отстранил Тупицкого и уволил Кривоноса, в Хорватии произошло землетрясение. Главное за день

11.12 / Антон Геращенко и его четырехлетняя дочь заболели COVID-19

01.05 / Годовалый сын украинского депутата стал владельцем медцентра и четырёх квартир

22.04 / Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика