 

В Житомирской области умерла женщина, раненая при обстреле ее дома. Ее муж погиб сразу

10.06.2021, 10:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Окна частного дома были обстреляны в ночь на 8 июня. Погиб мужчина 1974 года рождения, а его 39-летняя жена попала в реанимацию.

“За жизнь женщины более суток боролись медики. Впрочем, ранения были слишком тяжелые, в 6.00 она умерла”, – рассказали в ТСН.

Журналисты выяснили, что вероятного стрелка полиция задержала “по горячим следам”. Это 59-летний житель соседнего села, который утверждает, что супруги взяли у него в долг и не возвращали $23 тыс.

Полиция называет предварительной версией убийства именно долги, утверждает ТСН.

Мужчине уже предъявили подозрение и взяли под стражу.

Gazeta.ua пишет, что пострадавшая женщина была в тяжелом состоянии: со множественными ранениями брюшной полости, ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

12-летнюю дочь погибших, которая в момент стрельбы находилась в другой комнате дома и поэтому не пострадала, забрала к себе бабушка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.09 / В РФ за сутки выявили 5,1 тыс. случаев коронавируса

16.07 / Женщина умерла после операции по липосакции в Москве

19.07 / Полиция в Портленде квалифицировала происходящее в городе как «гражданские беспорядки»

22.12 / Савченко предложила лечить украинцев от COVID-19 «калинкой-малинкой»

07.03 / Учёные подсчитали – шестая часть всей произведённой еды оказывается на свалке

04.04 / Роснедр оценило ситуацию с полезными ископаемыми в случае победы Греты Тунберг

08.12 / В Минздраве рассказали, когда Украина получит первые 5% доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX

12.03 / Россия, Турция и Катар заявили о решимости бороться с терроризмом в Сирии

25.01 / Во Львовской области обнаружили хантавирус

23.10 / Через пять лет половина всех работ будет автоматизирована

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика