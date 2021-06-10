В Житомирской области умерла женщина, раненая при обстреле ее дома. Ее муж погиб сразу

Окна частного дома были обстреляны в ночь на 8 июня. Погиб мужчина 1974 года рождения, а его 39-летняя жена попала в реанимацию.

“За жизнь женщины более суток боролись медики. Впрочем, ранения были слишком тяжелые, в 6.00 она умерла”, – рассказали в ТСН.

Журналисты выяснили, что вероятного стрелка полиция задержала “по горячим следам”. Это 59-летний житель соседнего села, который утверждает, что супруги взяли у него в долг и не возвращали $23 тыс.

Полиция называет предварительной версией убийства именно долги, утверждает ТСН.

Мужчине уже предъявили подозрение и взяли под стражу.

Gazeta.ua пишет, что пострадавшая женщина была в тяжелом состоянии: со множественными ранениями брюшной полости, ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

12-летнюю дочь погибших, которая в момент стрельбы находилась в другой комнате дома и поэтому не пострадала, забрала к себе бабушка.

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