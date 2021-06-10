“Слава богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы”. Зеленский заявил, что количество нарушений на фронте значительно снизилось

“Действительно, мы видим, и военнослужащие отмечают уменьшение количества выстрелов – оно значительно снизилось за последние 7–10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Однако, слава богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы”, – сказал глава государства.

Он также заявил, что государственные служащие и депутаты должны чаще приезжать на фронт, “чтобы поддерживать украинских военных и брать с них пример для смелых государственнических шагов”, пишет Офис президента.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая, говорил, что в 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, в Вооруженных силах сообщали, что всего с момента объявления режима прекращения огня в июле 2020-го по 5 мая 2021 года погибло 99 военнослужащих, 34 из них – в боевой обстановке.

Последнее на данный момент сообщение о гибели украинского бойца на фронте было 27 мая – тогда погиб замкомандира 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й Закарпатской бригады, майор Максим Полевой.

В последние дни штаб ООС сообщает о единичных случаях нарушения перемирия, случались дни, когда боевики ни разу не нарушали договоренность о прекращении огня.

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