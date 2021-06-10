MSNBC – цикады сорвали вылет самолета с журналистами, собиравшимися освещать визит Байдена в Европу

Рейс президентского пула Белого дома в Европу неожиданно пришлось перенести на несколько часов. Налетевший рой цикад забил двигатели самолёта, и журналитам пришлось дожидаться нового борта из Нью-Йорка, пишет MSNBC. Дожидаться повторного вылета журналистам пришлось в гостинице.

Самолёт президентского пресс-пула должен был вылететь в Европу в преддверие визита самого президента Байдена. Но рейс был отложен из-за… цикад.

Вчера вечером корреспондент AP Джонатан Лёмир написал у себя в twitter:

«Вылет чартера пресс-пула Белого дома из Даллеса в Европу в преддверие визита президента Байдена был задержан на несколько часов из-за технических неполадок, вызванных цикадами. Да. Цикадами». Теми самыми жуками.

Чартер должен был вылететь в 9 вечера во вторник. Однако рейс пришлось отложить до 3 утра среды, потому что двигатели забил рой цикад! Какой кошмар! Из Нью-Йорка пришлось пригнать новый самолёт, а пилота вызвали из Огайо.

Белый дом, между тем, выделил для журналистов гостиничные номера и заказал им пиццу. У меня просто нет слов…

КОРРЕСПОНДЕНТ MSCNBC: Да, задержки полётов из-за птиц случались, но чтобы из-за цикад – это что-то неслыханное. К счастью, самолёт с журналистами вылетел благополучно.

Дата выхода в эфир 09 июня 2021 года.