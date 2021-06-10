CNN – в едином порыве — сенат США одобрил законопроект о борьбе с экономическим влиянием Китая

В редком порыве двухпартийного единства республиканцы и демократы сената США одобрили законопроект, призванный обуздать рост экономического влияния Китая и сделать ставку на развитие американской инфраструктуры, передаёт CNN. Как отмечает канал, данная инициатива подразумевает инвестиции в развитие технологий, науки и промышленности в США, а также составление списка китайских компаний, ведущих нечестную торговлю.

В Вашингтоне Джо Байден, наконец, столкнулся с редким случаем двухпартийного единодушия. Во вторник сенат одобрил законопроект, призванный обуздать рост экономического влияния Китая. Законопроект предполагает инвестирование более 200 миллиардов долларов в американские технологии, науку и исследования, что укрепит способность США конкурировать с Китаем. Глава демократического большинства в сенате Чак Шумер похвалил своих коллег из обеих партий за сотрудничество.

ЧАК ШУМЕР, глава демократического большинства в сенате: По всему миру авторитарные правительства считают, что склочные демократии, вроде нашей, не могут объединиться для решения национальных приоритетных задач. Они считают, что демократия как концепция — это реликт прошлого. Они считают, что опередив нас в создании перспективных технологий, они — автократии — сумеют перекроить мир по своему образу и подобию. Но я вот что вам скажу: я считаю, что они неправы.

Корреспондент CNN Уилл Рипли, который выходит с нами на связь из Тайваня, расскажет нам подробности. Возможно, Шумер прав в том плане, что это очень символичный момент, свидетельствующий, что демократы и республиканцы могут добиваться консенсуса и стремиться к единой цели ради соблюдения национальных интересов. Потому что инвестиция в размере 200 миллиардов долларов — это мелочь по сравнению с теми суммами, которые на эти цели тратит Китай.

УИЛЛ РИПЛИ, корреспондент CNN: Да, это так. Они вбрасывают триллионы долларов, пытаясь наделить Китай конкурентным преимуществом во всём мире в тот самый момент, когда США, по их мнению, стремятся замкнуть внутри себя свой технологический сектор, отрезав его от его важнейших клиентов. В такой ситуации определённо оказался Тайвань. Китай — это один из крупнейших покупателей тайваньских полупроводников, и с учётом давления со стороны США, такие союзники Вашингтона как Тайвань, по сути, будут вынуждены отдалиться от Китая, из-за чего союзники США как в этом регионе, так и по всему миру попадут в весьма щекотливое положение. При этом они будут пытаться найти баланс между неустойчивыми отношениями с материком и желанием американских законодателей выяснить отношения с Китаем.



Последние пару лет Китай на поприще саморекламы явно не преуспел: в США в обеих партиях в нём видят авторитарную, милитаристскую державу. При этом, как вы уже отмечали, Джон, мало какая тема способна объединить демократов и республиканцев в большей степени, чем эта неприязнь и стремление сдержать экономический расцвет Китая.



Давайте я расскажу, что есть в этом законопроекте, одобренном американским сенатом. Этот документ носит название Акт об американских инновациях и конкуренции. Как вы уже сказали, по нему предполагается выделить 200 миллиардов долларов на развитие американских технологий и науки. Под эту же статью попадают более 50 миллиардов долларов, которые пойдут на производство полупроводников.



Это, разумеется, интересный вопрос, поскольку в плане производства чипов мировым лидером является Тайвань. Между тем, в мире в последние месяцы как во многом по причине пандемии, а также затронутых нами недавно экологических и энергетических проблем, наблюдается серьёзный дефицит чипов. Кроме того, предполагается выделить 10 миллиардов долларов на развитие региональных технических центров в США, а также 1,5 миллиарда долларов на инновационные беспроводные системы.



Этот Акт также предписывает начать ряд инициатив, которые Пекину явно придутся не по душе: составление списка госкомпаний, которые, как считают США, причастны к недобросовестной торговой практике; введение запрета американским чиновникам на посещение пекинской Олимпиады 2022 года; укрепление союза с Тайванем и тихоокеанскими странами (в частности, речь идёт о военных альянсах); провозглашение геноцида в Синьцзяне, где живут уйгуры-мусульмане и где Китай, если верить обвинениям, поместил сотни тысяч, если не миллионы людей, по сути, в лагеря интернирования — лагеря для переобучения. Кроме того, предусматриваются инвестиции в американскую сталелитейную промышленность и выделение материалов на создание федеральных инфраструктурных проектов, которые ранее пользовались китайским сырьём, Джон.

Уилл, спасибо. С нами в прямом эфире из Тайбэя был корреспондент CNN Уилл Рипли.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 июня 2021 года.