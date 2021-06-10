Суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями

В среду, 9 июня, Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и общественное движение “Штабы Навального” экстремистскими организациями, тем самым удовлетворив иск столичной прокуратуры. Теперь активистам и донорам грозит уголовная ответственность в случае продолжения деятельности или финансирования.

Согласно данным прокуратуры, во время проверки было установлено, что эти некоммерческие организации, прикрываясь либеральными лозунгами, пытались дестабилизировать социальную и общественно-политическую ситуации в России, создавали условия для изменения конституционного строя, использовали сценарий “цветной революции”.

Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) привело множество фактов, которые могли стать основанием для выводов прокураторы и решения Мосгорсуда. В частности, агентство вспомнило многочисленные призывы членов ФБК к преследованию сотрудников правоохранительных органов, а также к массовым репрессиям.

Также РАПСИ напомнило о резких высказываниях Алексея Навального о выходцах из Средней Азии, Кавказа, евреев и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Агентство вспомнило слова блогера, прозвучавшие с 2007 по 2009 годы. Он призывал становиться националистами и использовал бранные слова в адрес представителей ЛГБТ.

Помимо этого, Навальный, по данным РАПСИ, поддерживал “Русский марш”, а его сторонники одобрительно высказывались о действиях Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Также агентство напомнило о других действиях Навального и членов ФБК: заведомо ложные обвинения в адрес государственных деятелей, насильственное изменение основ конституционного строя, а также призывы к свержению власти.

Адвокат Валерия Ветошкина, которая представляет интересы ФБК, заявила, что решение Мосгорсуда будет обжаловано в течение 10 дней.