 

Собянин рассказал о планах программы “Мой район” на севере столицы

10.06.2021, 10:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один из районов САО – Коптево. Недавно там завершилась реконструкция бывшего кинотеатра “Рассвет”. На его месте открылся общественный центр.

По словам Собянина, следующим шагом будет благоустройство прилегающего сквера. Он станет уютной зоной для прогулок и отдыха. Детские площадки оборудуют новыми игровыми комплексами, появятся места для воркаута, выгула и дрессировки собак. В порядок приведут и соседние дворы: на улице Зои и Александра Космодемьянских, 27, 29 и 34а, Приорова, 30.

Благоустройство ждет и сквер у храма святого великомученика Георгия Победоносца в районе Аэропорт. Кроме того, в следующем году завершится реконструкция старого здания кинотеатра. “Местные жители получат качественное общественное пространство у воды”, – сообщил Собянин.

Также планируется привести в порядок 25 дворов на улицах Асеева, Усиевича, Часовой, Самеда Вургуна, Лизы Чайкиной и других.

В районе Восточное Дегунино благоустроят парк “Северные Дубки”. Градоначальник пообещал, что работы будут проведены максимально бережно. “Поскольку он (парк. – прим.ред.) входит в состав особо охраняемой природной территории – “Природный заказник Дегунинский”, – пояснил Собянин.

У транспортно-пересадочного узла “Селигерская” в Бескудниковском районе будет сформирована единая система пешеходных связей. Она протянется от улицы Святослава Федорова до проектируемого проезда № 6196.

В районе Восточное Дегунино в Керамическом проезде, 61, проведут реконструкцию стадиона. Там появятся беговые дорожки, зоны для настольного тенниса и волейбола, трибуна для зрителей.

“Благодаря реализации проектов по программе благоустройства тысячи жителей Северного округа получат более качественную городскую среду, а значит и дополнительные возможности для прогулок и отдыха рядом с домом”, – заключил Собянин.

За последние 10 лет в Москве построено около 300 детских садов, более 110 школ, 100 объектов здравоохранения, 310 километров и 150 станций метро, МЦК и МЦД. В прошлом году российская столица заняла четвертое место в рейтинге лучших городов мира.

Важным стимулом для благоустройства Москвы является глобальная конкуренция мегаполисов. Российская столица соревнуется с крупнейшими городами планеты – Нью-Йорком, Лондоном, Парижем, Берлином, Стамбулом. Преимущество получает тот, кто сумеет привлечь человеческий капитал – умных, креативных, работоспособных людей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.11 / Мнение: Санду побеждает Додона

25.11 / Ученые раскрыли самый эффективный противораковый витамин

16.10 / Герой пятилетия: плевок в наши лица – Личное мнение

05.06 / Гендиректор Белавиа: «Самолёты себя не оправдали»

18.02 / Мнение: Холодная война между Китаем и США будет странным конфликтом

01.11 / Эксперт: перемирие по Карабаху возможно, но условий для этого сейчас нет

10.02 / Паука Василия отправили на 5 лет в колонию за укус полицейского

18.08 / Ученые разработали эффективный метод для полного излечения герпеса

04.07 / Анджелина Джоли вновь появилась на публике после тайной встречи с Брэдом Питтом

10.10 / Ксения Бородина назвала отличия проектов «Холостяк» и «Дом-2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика