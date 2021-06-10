Ушла из жизни звезда фильма “Три орешка для Золушки” Либуше Шафранкова

В среду, 9 июня, стало известно о смерти чешской актрисы Либуше Шафранковой на 69-м году жизни. Первым об этом сообщили CNN Prima News со ссылкой на сына актрисы, Йозефа Абрама. Известно, что с 2014 года Шафранкова боролась с раком легких, однако точная причина смерти пока не известна.

Либуше Шафранкова в фильме “Три орешка для Золушки”

Либуше Шафранкова (Libuše Šafránková) родилась 7 июня 1953 года в чешском городе Брно, там же она окончила местное театральное училище. Первая волна популярности в Чехии к ней пришла после съемок в фильме “Бабушка” по роману писательницы Божены Немцовой.

Однако всенародная слава, в том числе на территории Советского Союза, 19-летней актрисе принесла картина “Три орешка для Золушки” режиссера Вацлава Ворличека, которая вышла на экраны в 1973 году. После Шафранкова снялась в таких фильмах, как “Праздник подснежников”, “Принц и Вечерняя Звезда” и других. Например, в чешской адаптации сказки “Русалочка” Либуше снялась со своей младшей сестрой Мирославой. Также она исполнила одну из главных ролей в фильме “Коля” 1996 года – эта картина получила премию “Оскар” и “Золотой глобус”.

Либуше Шафранкова и Павел Травничек в фильме “Три орешка для Золушки”

В 2009 году из-за проблем со здоровьем Шафранкова практически перестала сниматься в кино и даже была вынуждена покинуть несколько проектов, но чуть позже вернулась к съемкам. Полностью актерскую карьеру она завершила в 2014 году из-за онкологии. В 2015 году она не смогла лично посетить церемонию вручения государственной награды из рук президента Чехии – за нее медаль получила ее сестра Мирослава.

Либуше Шафранкова была замужем за Йозефом Абргамом, в браке у них родился сын Йозеф Абргам-младший – известный сегодня в Чехии продюсер.

Либуше Шафранкова