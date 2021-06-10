Туфли — важный элемент гардероба: 5 моделей, которые будут на пике популярности этим летом

Туфли – важный элемент гардероба, который в любой ситуации позволит чувствовать себя привлекательной, уверенной и стильной женщиной. А ультрамодные туфли способны изменить любой, даже базовый образ и превратить его трендовый аутфит.

Тенденции и мода меняются каждый год, поэтому сегодня расскажем вам о самых трендовых новинках женских туфель 2021 года. Конечно же, любая женщина подбирает обувь исключительно под свой индивидуальный стиль и образ жизни, поэтому в сегодняшней подборке трендовых моделей вы найдете варианты на любой вкус.

Итак, на какие обувные тренды стоит обратить внимание? Какие туфли будут актуальными в 2021 году? Посмотрим на оригинальные новинки и разберем удобные повседневные модели.

Туфли с сеточкой

Легкие, утонченные и красивые – туфли с сеточкой незаменимы жарким летом. Сетка может быть контрастной либо однотонной, она может использоваться для оформления отдельных деталей либо же быть основной составляющей модной пары туфель. Также не имеет значения размер сетки, ведь любой ее вариант – это актуальный тренд 2021 года. Особенно популярными будут модели с перфорацией в сочетании с утонченными ремешками, с квадратным или острым носком.

Маленькая шпилька

Для большинства женщин высокий каблук – настоящее испытание, поэтому пара модных туфелек на микрошпильке может стать отличным решением для повседневных деловых либо женственных аутфитов. Несмотря на маленький размер шпильки, а также комфорт и практичность такой модели, эти туфли смотрятся на ногах невероятно утонченно, стильно и элегантно, особенно с декором в виде цепочек, лого-элементов, шнурков и бантиков.

Прозрачные туфли

Это очень эффектные модели, которые привлекают внимание. Новинки прозрачных моделей женских туфель представлены в виде тонкой сеточки, текстильного покрытия либо пластика. Носить такую обувь можно с чем угодно, ведь прозрачная поверхность трендовых туфель подходит под все виды и оттенки сумок. Также они с легкостью впишутся в любой стиль одежды, будь то смелые стрит-стайлы либо же скромные образы с классическими брюками. Не менее интригующе и оригинально смотрятся модели туфель с прозрачным каблуком, которые также являются достаточно актуальным трендом 2021 года.

Интересный каблук

В новом сезоне дизайнеры увлеклись декором, формами и видами каблуков на женских туфлях, добавляя все больше необычных элементов к привычным моделям обуви. Модными в 2021 году будут стойкие прозрачные каблуки, но кроме этого можно будет встретить модели с каблуками неправильных, а иногда и причудливых форм. Такой способ декора современных туфель выглядит необычно и даже странно, но именно оригинальный вид каблуков делает базовую обувь неповторимой, а образы в тандеме с ней – уникальными.

Тканевые, атласные либо замшевые туфли

Новинки трендовых туфель летнего сезона будут отличаться разнообразием материалов и фактур, среди которых особенного внимания заслуживают туфли из атласной ткани, текстильные модели с яркими принтами и привычные нам варианты лодочек из замши или нубука. Атласные модели туфель отлично впишутся в изысканные образы с вечерними платьями, а текстильные варианты с принтами подойдут для повседневных летних нарядов. Новые модели тканевых туфель представлены исключительно с острым носком, зато нет никаких ограничений по оттенкам: сейчас актуальны и базовые цвета, и яркие краски, и цветовая палитра глубоких темных оттенков.