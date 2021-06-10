Малиновый кетон, модифицированная целлюлоза и экстракт апельсина: помогают ли сбросить вес препараты для похудения

Избавиться от лишнего веса мечтают многие люди. Одни пересматривают рацион, нормализуют питание, отказываются от вредных продуктов, работают над распорядком дня, подключают спорт. Другие же действуют по иной схеме. Эти люди наибольшее внимание уделяют аптечным препаратам. Реклама БАДов на основе экстракта трав или иных природных компонентов обещает чудодейственное похудение. Маркетологи сулят клиентам избавление от жира на животе, появление долгожданных кубиков пресса.

Особо делать ничего не нужно. Можно сохранить привычный режим питания, продолжать объедаться сладостями и лежать на диване. “Волшебный” чай или пилюля справятся со всеми задачами. Прошел курс приема добавок и добился нужного результата. Звучит слишком заманчиво. Помогает ли эта продукция действительно похудеть?

Суть понятия

Глобальные показатели ожирения продолжают бить новые рекорды. В развитых странах мира от проблем с лишним весом страдает более 50 % населения. Причем цифра медленно, но уверенно растет.

Лишние килограммы провоцируют массу различных проблем со здоровьем. Избыточная масса тела становится одним из основных факторов развития диабета, часто она провоцирует повышение артериального давления. Нередко именно лишний вес становится причиной заболеваний сердца и сосудов.

Мода на здоровый образ жизни развивается довольно быстрыми темпами. В СМИ буквально создают культ подтянутого спортивного тела. Однако параллельно растет индустрия фастфуда, увеличивается общая калорийность рациона человека. Ситуация остается очень сложной.

Из-за роста популярности ЗОЖ увеличиваются и продажи разных чудодейственных БАДов для похудения. Эти препараты не требуют рецепта врача, часто купить добавки можно не только в аптеке, но и в супермаркете рядом с домом. Именно высокая доступность увеличивает интерес людей к продукции этого плана.

Сами препараты содержат различные химические вещества, оказывающие определенное воздействие на организм. Маркетологи компаний уверяют, что эти соединения могут увеличить скорость метаболических процессов, липидный обмен. Некоторые добавки созданы для уменьшения уровня аппетита или увеличения скорости насыщения. Вариантов немерено. Почти ежегодно производители балуют клиентов разными новыми решениями и увеличивают производственную линейку.

Главная проблема БАДов

Аналитики отрасли отмечают, что главной проблемой всех препаратов является отсутствие доказательств их эффективности. В рекламе компании утверждают о чудодейственных свойствах, приписывают продаваемым ими капсулам и таблеткам невероятный итоговый эффект. Вот только в реальности все гораздо хуже. Часто компании-изготовители не проводят настоящих тестов. Утверждения о действии БАДов голословные.

Не лекарства

Чаще всего добавки продаются в аптеках. Однако относиться к ним как к обычным лекарствам не стоит в принципе. Например, в США указанная категория продукции не получает разрешения со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Это облегчает процесс вывода товара на рынок. Естественно, производителям удается также избавить себя от необходимости прохождения тестов и подтверждения эффективности продаваемого препарата.

Регулятор может снять товар с рынка. Однако ведомству удастся сделать это, если добавка показала свою небезопасность для здоровья пациента. Снять же неэффективный БАД с продажи довольно сложно.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США может также ввести довольно болезненные санкции против производителей. Однако происходит это очень и очень редко. Необходимые клинические испытания часто отсутствуют вовсе. Работникам регулятора просто не на что опереться в своей деятельности.

В качестве примера

Для примера стоит рассмотреть так называемый малиновый кетон. Это средство в свое время стало лидером продаж в соответствующей категории на рынке ряда стран мира. Однако сам БАД прошел лишь одно клиническое испытание. Естественно, его результатов явно не хватит для доказательств надежности препарата и качества его работы.

Для подтверждения эффективности препарата производители провели небольшое тестирование. Они отобрали группу из 70 людей, имеющих явные проблемы с лишним весом. Лиц в течение некоторого времени попросили соблюдать определенную диету и подключить физические упражнения. После исследователи разделили подопечных на 2 группы. Одним давали плацебо, другим – добавки с малиновым кетоном, экстрактом имбиря, горького апельсина и другими веществами.

Похудеть смогли 45 участников эксперимента. Причем представители второй группы боролись с лишним весом значительно эффективнее (1,9 кг против 0,4 у первой).

Критика опыта

Результаты интересные, но сделать однозначных выводов по ним невозможно. Устроители эксперимента не учли возраст людей, наличие в препарате других добавок, мотивированность сбросить вес. Вопросы вызывают и непонятные стартовые позиции. Как известно, более тучным людям худеть проще. Однако постепенно скорость процесса будет замедляться.

Есть и другой сложный момент. Эксперты указывают на отсутствие каких-либо данных по возможным противопоказаниям. Этот вопрос во время эксперимента устроители опыта не поднимали в принципе.

Попытка собрать все воедино

За последние годы ученые пытались провести несколько экспериментов по выявлению эффективности применения БАДов для похудения. По мнению ряда специалистов, утверждать об однозначной надежности таких препаратов для борьбы с ожирением невозможно.

Ученые признают, что некоторые травы и добавки на их основе действительно могут поспособствовать краткосрочному снижению жировой массы тела. Однако пользы для здоровья они или не приносят вовсе, или приносят очень мало. Есть и другой момент. Остается неясной картина после прекращения приема добавок. Довольно часто люди перестают пить БАДы и возвращаются к прежним показателям массы тела.

Сухая статистика

Британские журналисты постарались оценить уровень популярности таких добавок. По мнению работников прессы, общий рынок БАДов в стране оценивается в 41 миллиард долларов США. Однако реальные клинические испытания проходит только 20 % препаратов.

Мнение эксперта

Сотрудник Сиднейского университета Эрик Бисселл во время беседы с работниками прессы отметил недостаточность имеющихся доказательств эффективности продаваемых на рынке БАДов. Многие препараты этого типа кажутся полностью безопасными. Однако они могут нести долговременный вред здоровью человека.

Добавки и разные травяные сборы эксперт называет быстрым решением в вопросах борьбы с лишним весом. Однако людям необходимо понимать, что итогового уровня знаний об этих веществах еще недостаточно.

Рост популярности подобных соединений увеличивает потребность в проведении дополнительных работ. Вот только пока медики и научные работники особо не собираются наращивать объемы и скорость изысканий в этой области.

Вместо итогов

Различные добавки в виде модифицированной целлюлозы, необычных экстрактов и отваров нужно изучать очень внимательно. Чаще всего препараты такого класса не дают действенных и эффективных результатов. Люди только теряют заработанные средства и не приобретают никакой конкретной выгоды.