Обновленный кроссовер Lexus NX показали на тизере

Официальный выход кроссовера Lexus NX состоится в ближайшее время, о чем свидетельствуют очередные тизеры.

В частности, производитель частично рассекретил лицевую часть кузова, где можно увидеть дополнительный обвес, новые бамперы, капот и модернизированные светодиодные фары. Кроме того, на задней части кузова установили соединенные светодиодной полоской фонари, а также дополнительный спойлер. В салоне кроссовера применят виртуальную приборную панель, а также новый мультимедийный комплекс.

Предполагается, что новинка в базовой комплектации оснащается 2-литровым бензиновым двигателем. Кроме того, в продажу также запустят модификацию с гибридной установкой, которая предполагает использование 3,5-литрового агрегата. Официальный выход Lexus NX состоится 12 июля.