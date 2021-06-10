Названа допустимая прибавка в весе во время беременности

Эндокринолог Елена Андреева назвала допустимую прибавку веса во время беременности. Отмечается, что важна и масса тела, которая была при зачатии.

Угрозы начинаются, когда ИМТ выше отметки 25. Как показывают наблюдения, риск бесплодия в данном случае увеличивается в два раза, поскольку возрастает количество циклов без овуляции. Шансы на зачатие повышает снижение веса на 3-5%.

Врач рассказала, что ребенок в среднем рождается с массой тела 3,5 килограмма, еще 1 килограмм занимают плацента и беременная матка, околоплодные воды обычно присутствуют в количестве 500 граммов. Суммарно получается показатель в 5 килограммов.

Если жительница набрала больше, ребенок от этого не станет более здоровым и крепким. Когда будущая мама не ведет активный образ жизни, то допускается прибавка в весе в пределах 11,5-16 килограммов. Набрать 18 килограммов врачи разрешают только тем, кто имеет изначальный дефицит массы тела. Когда ИМТ граничный, то допустимо поправиться на 7-11 килограммов. В случае наличия ожирения и сахарного диабета, можно набрать до 9 килограммов.

Такая строгость объясняется тем, что беременность сама по себе провоцирует инсулинорезистентность. В крови у будущей мамы могут появляться скачки сахара, иногда возможна гипергликемия.

Источник: aif.ru