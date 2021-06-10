Поклонники раскритиковали худобу ног Екатерины Варнавы

Екатерина Варнава часто страдает от нападок хейтеров, которым не нравится ее стройная фигура. После недавней публикации в микроблоге Instagram подписчики раскритиковали нереальную, по их словам, худобу ног звезды Comedy Woman.

При росте 181 сантиметр Екатерина Варнава кажется намного стройнее, чем есть на самом деле. При этом знаменитость следит за фигурой и набранными килограммами. Несмотря на частую критику, она признается, что гордится своим телом. Артистка отвечала хейтерам: худоба и то, что она местами похожа на мужчину, не мешают ей быть самой счастливой женщиной на свете.

Недавно Екатерина Варнава показала снимок, на котором она запечатлена в ярко-розовой кофте, черных велосипедках и колготках в крупный горох. Многим поклонникам показалось, что такой наряд только подчеркнул ее худобу. Знаменитости в комментариях посоветовали побольше кушать. При этом звезда Comedy Woman рассказала, что специально она не делала ничего, чтобы сбросить вес. На протяжении длительного времени она не ест мясо и морепродукты.